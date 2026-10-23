Rekrutan Cruyff, Camara, selamatkan Jong Ajax lewat tendangan bebas menawan; Veerman dan Van der Hurk cetak hat-trick tulen

FC Emmen meraih hasil penting di Keuken Kampioen Divisie. Mereka menang atas Vitesse di Arnhem dan kini menempati posisi kedua, juga berkat kekalahan Almere City dari Roda JC (2-3). Heracles tetap di puncak meski gagal mengalahkan NAC. Hattrick Henk Veerman membawa FC Volendam naik ke posisi ketujuh.

NAC Breda - Heracles Almelo 1-1

Charles Andreas Brym membuka skor pada awal pertandingan. Ini menjadi laga keenam berturut-turut ketika ia mencetak gol. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Jean-Paul N’Djoli dilanggar di kotak penalti dan Tristan van Gilst sukses mengeksekusi penalti. Pada babak kedua, keributan kecil menjadi kejadian paling menegangkan di Breda.

Almere City - Roda JC Kerkrade 2-3

Tuan rumah unggul setelah pertandingan berjalan empat menit. Hamza el Dahri menerima bola di kotak penalti dan menuntaskannya dengan mudah: 1-0. Meski Roda kemudian lebih menguasai permainan, Almere menggandakan keunggulan lewat Jamie Jacobs. Ia menyambar bola dari jarak sangat dekat setelah kemelut menyusul sepak pojok.

Tak lama kemudian, Anthony van den Hurk mencetak gol demi gol untuk mengubah skor menjadi 2-1, 2-2, lalu 2-3. Striker Roda JC itu tampil luar biasa di Almere dan berhak membawa pulang bola pertandingan.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 6-2

Tim tamu asal Utrecht unggul setelah laga di Volendam berjalan 15 menit. Jesse Owen mencetak gol dari jarak dekat. Namun, Utrecht tak bisa lama menikmati keunggulan karena "Hurricane Henk" datang, seperti kata Hans Kraay junior di studio ESPN. Veerman mencetak tiga gol sebelum turun minum: 3-1.

Utrecht segera memperkecil ketertinggalan pada babak kedua, tetapi Frederik Ihler tak lama kemudian membalasnya: 4-2. Ihler lalu kembali mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 5-2. Sepuluh menit menjelang akhir pertandingan, Younes Jaber el Maftahi juga mencetak gol indah untuk memastikan skor akhir 6-2.

De Graafschap - RKC Waalwijk 1-1

De Graafschap unggul atas RKC lewat tembakan jarak jauh Björn van Zijl yang indah. Tak lama sebelumnya, striker itu sempat membentur tiang gawang. Menjelang akhir pertandingan, Ryan Fage menyamakan kedudukan untuk RKC.

TOP Oss - Jong Ajax 3-3

Setelah menyia-nyiakan banyak peluang emas, Ajax unggul 0-1 pada menit ke-27. Salazar menuntaskan umpan silang Pharrell Nash dengan cara yang sungguh indah: 0-1. Tak lama kemudian, tim muda Ajax memperbesar keunggulan menjadi 0-2. Setelah melakukan aksi apik, Javier Monserrate memberikan bola kepada Emre Ünüvar, yang dengan mudah menceploskannya.

Blunder besar kiper Joeri Heerkens membuat TOP Oss tiba-tiba memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Tak lama kemudian, Maxim Mariani bahkan menyundul bola dari sepak pojok untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Jong Ajax akhirnya sempat tertinggal. Lagi-lagi Visser, dan lagi-lagi sepak pojok yang membuat Ajax kebobolan: 3-2.



Namun, Jong Ajax akhirnya tidak kalah. Abdoulaye Camara, yang datang dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dari Udinese pada musim panas lalu, melepaskan tendangan bebas dari jarak jauh dengan kaki bagian dalam ke sudut atas gawang.

Vitesse - FC Emmen 0-2

Kedua tim nyaris membuka skor pada babak pertama. Naoufal Bannis gagal menjangkau umpan silang mendatar dari sisi lapangan, sedangkan tembakan Jack Cooper Love di sisi lain digagalkan kiper Connor van den Berg. Pada babak kedua, Cooper Love berhasil menuntaskan sebuah umpan silang. Vitesse kemudian memperoleh banyak peluang, tetapi Sam Karssies tak mampu mereka taklukkan. Menjelang akhir laga, Michael Breij mengubah skor menjadi 0-2 lewat titik penalti.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 2-2

Sebastian Karlsson Grach membuka skor untuk FC Den Bosch pada menit kesembilan setelah menerima umpan dari Kevin Monzialo: 1-0. Seusai jeda, MVV menyamakan kedudukan berkat Robert Klaassen, yang pada menit ke-54 melengkungkan bola langsung dari sepak pojok ke gawang dengan indah. Tujuh menit kemudian, Ilias Boumassaoudi membawa Den Bosch kembali unggul lewat umpan Devon de Corte. Namun, Finn Dicke menyundul bola untuk menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-79.

Setelah itu, kiper FC Den Bosch Pepijn van de Merbel, yang keluar jauh dari gawangnya, mendapat kartu merah akibat pelanggaran ceroboh terhadap Thijme Verheijen. MVV bahkan tampak akan merebut kemenangan menjelang akhir laga, tetapi gol Verheijen dianulir karena offside.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-2

Jong PSV memenangi derbi mini Lichtstad pada Jumat malam meski tuan rumah lebih mendominasi. Samuel Dumbili membuka skor pada menit ke-11 dengan menyambar umpan silang Kluit. FC Eindhoven kemudian berupaya menyamakan kedudukan dan berhasil melakukannya pada menit ke-31 lewat tembakan Rayan Buifrahi ke sudut dekat.

Tuan rumah lalu mendapat beberapa peluang, tetapi tembakan Buifrahi dan Siegert Baartmans sama-sama membentur mistar. Berlawanan dengan jalannya pertandingan, Jong PSV kembali unggul pada menit ke-76: Austyn Jones sukses mengeksekusi penalti setelah Junior Poortvliet melanggar Mulders.

Jong AZ - Helmond Sport 5-4

Helmond Sport kalah 5-4 dari Jong AZ dalam pertandingan penuh kejutan pada Jumat malam, meski tim tamu tiga kali bangkit dari ketertinggalan. Tim muda asuhan Frédéric Frans tertinggal 2-0 sejak awal akibat gol Bogdan Budko dan Jasper Hartog. Tarik Essakkati memperkecil ketertinggalan untuk Helmond, sebelum Dean Huiberts menyundul bola hasil umpan Essakkati untuk menyamakan skor menjadi 2-2.

Tak lama setelah turun minum, Hartog kembali membawa Jong AZ unggul lewat tembakan jarak jauh. Michel Ludwig menyamakan kedudukan setelah pertandingan berjalan hampir satu jam, lagi-lagi berkat umpan Essakkati. Pada menit ke-78, Frej Elkjaer membawa tuan rumah unggul untuk keempat kalinya lewat tendangan bebas. Helmond Sport kembali menunjukkan kegigihan dan menyamakan skor menjadi 4-4 melalui pemain pengganti Kiton Ekoli satu menit menjelang akhir pertandingan. Namun, mereka akhirnya kalah pada menit terakhir ketika Jeremiah Esajas menyundul bola dari sepak pojok untuk mencetak gol 5-4 bagi Jong AZ.