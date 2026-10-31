Rekrutan besar Feyenoord dikritik habis-habisan di ESPN

Mario Been melontarkan kritik keras kepada Tjark Ernst setelah Feyenoord bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard. Sang kiper melihat Shiloh ’t Zand mencetak gol penyama kedudukan dan, menurut analis ESPN tersebut, seharusnya bisa berbuat jauh lebih banyak untuk mencegah gol itu. Been juga mempertanyakan keputusan Feyenoord mendatangkan kiper asal Jerman itu ke De Kuip pada musim panas lalu.

Feyenoord merekrut Ernst dari Hertha BSC pada musim panas lalu dengan biaya transfer 5 juta euro untuk menggantikan Timon Wellenreuther yang hengkang. Kiper Jerman berusia 23 tahun itu sejak saat itu menjadi pilihan utama klub Rotterdam tersebut, tetapi belum mampu meyakinkan Been. Mantan pelatih Feyenoord itu menilai Ernst tampil kurang baik saat Fortuna mencetak gol penyeimbang menjelang akhir laga.

"Dilihat dari belakang gawang, saya rasa kiper seharusnya bisa berbuat jauh lebih banyak daripada yang dia lakukan," kata Been kepada ESPN saat tayangan ulang gol tersebut diputar. Sang analis terutama mengkritik cara Ernst bergerak ke arah bola. "Dia tidak benar-benar menerjang, dia hanya menjatuhkan diri."

"Saya rasa dia masih bisa mengambil satu langkah lagi dan mungkin jangkauannya akan lebih jauh. Saya tidak pernah menjadi kiper, tetapi itu lebih terlihat seperti menjatuhkan diri daripada benar-benar mengambil satu langkah dan menerjang bola," ujar Been.

Kritik Been tidak terbatas pada penampilan Ernst melawan Fortuna Sittard. "Saya masih meragukannya sebagai kiper," kata mantan pelatih Feyenoord itu. "Terutama untuk level yang ingin dicapai Feyenoord."

Meski Ernst menggagalkan gol yang berpotensi membuat Fortuna unggul 2-1 lewat penyelamatan penting atas peluang pemain pengganti Sven Simons pada menit-menit akhir, Been menilai sang kiper masih belum menunjukkan cukup banyak hal. "Dia belum mampu meyakinkan saya. Bola terakhir itu dia tangkap dengan luar biasa, tetapi gol tadi terlalu mudah masuk," ujar sang analis.

Namun, Been tidak ingin kritiknya berkembang menjadi serangan pribadi terhadap kiper asal Jerman itu. "Sekali lagi, ini tidak boleh menjadi serangan terhadap Ernst, tetapi sejauh ini dia belum menghasilkan poin bagi Feyenoord," tegasnya.

Mantan pelatih Feyenoord itu juga mempertanyakan mengapa klub Rotterdam tersebut tidak memilih kiper asal Belanda. "Saya tidak mengerti mengapa Anda harus mendatangkan kiper dari luar negeri jika di Belanda juga ada pemain seperti Branderhorst dan Drommel," kata Been, yang juga menyebut Nick Olij (PSV) dan Etienne Vaessen (FC Groningen) sebagai alternatif. "Ada banyak kiper yang membuat saya terkesan. Namun, Feyenoord justru mendatangkan Ernst."