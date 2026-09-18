Rekrutan bernilai jutaan itu tidak akan bermain lagi untuk PSV sepanjang musim ini

Adamo Nagalo tidak akan bermain untuk PSV pada musim ini, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Jumat malam. Bek tersebut mengalami "masalah medis", menurut Jeroen Kapteijns.

Nagalo sempat terlihat akan pindah ke FK Corum pada musim panas ini, tetapi bek tengah itu tidak lolos tes medis di Turki. Namun, menurut De Telegraaf, ada kemungkinan dia tetap hengkang dari PSV.

Apa sebenarnya yang dialami Nagalo tidak ingin diungkap PSV terkait aturan privasi. Yang jelas, dia tidak akan lagi bermain untuk klub asal Eindhoven itu.

Dua tahun lalu, PSV masih membayar tujuh juta euro kepada FC Nordsjaelland untuk pemain asal Burkina Faso tersebut, yang sebelumnya juga sudah lama menepi karena cedera bahu.

Secara total, dia hanya tampil dua belas kali dengan seragam PSV. Musim lalu, dia dipinjamkan selama setengah musim ke klub Turki, Konyaspor.



