Ayoni Santos pada Jumat akan menjalani menit resmi pertamanya bersama PSV. Pemain asal Tanjung Verde yang didatangkan dari Sparta Rotterdam itu tampil sejak awal sebagai winger kanan dalam laga Helmond Sport vs Jong PSV.

Bagi Santos, ini menjadi debutnya di Divisi Dua Belanda. Pemain berkaki kanan yang serbabisa itu sebelumnya hanya bermain di Eredivisie (Sparta) dan Divisi Dua (Jong Sparta).

Talenta berusia 21 tahun itu diperkenalkan oleh PSV pada awal September, yang mentransfer 5 hingga 5,5 juta euro ke Het Kasteel. Dengan itu, Sparta memecahkan rekor transfer masuk mereka.

Santos menjalani debutnya dalam skuad pilihan pelatih Peter Bosz akhir pekan lalu saat melawan Ajax, yang juga memasukkannya untuk laga Liga Champions tengah pekan kontra Shakhtar Donetsk. Namun, ia masih belum mendapat menit bermain di tim utama.

Pertandingan antara Helmond Sport dan Jong PSV dimulai pukul 20.00. Tim muda Eindhoven itu mengawali musim baru di Divisi Dua Belanda dengan cukup meyakinkan lewat raihan sebelas poin dari enam laga. Helmond mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan.

Susunan pemain Jong PSV: Smolenaars; Penso, Bresser, Merién, Verhulst; Mulders, Cornecion, Sidibé; Santos, Jones, Kluit.



