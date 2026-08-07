Joeri Heerkens kembali melakukan kesalahan mahal pada Jumat malam. Kiper Ajax berusia 20 tahun itu, yang didatangkan dari Sparta Praha dengan nilai maksimal 3,5 juta euro, melakukan blunder mencolok saat Jong Ajax menghadapi FC Dordrecht, hanya enam hari setelah ia juga membuat blunder besar saat tampil melawan FC Volendam bersama tim utama.

Heerkens tampil sebagai penjaga gawang Jong Ajax pada Jumat malam, saat tim itu membuka musim baru di Divisi Dua Belanda dengan laga tandang melawan FC Dordrecht. Kiper muda tersebut kembali mendapat kesempatan untuk menambah ritme pertandingan.

Laga dimulai dengan sangat baik bagi Jong Ajax. Pharell Nash sudah membawa tim muda Amsterdam itu unggul setelah lima menit.

Namun, Jong Ajax tidak bisa lama menikmati keunggulan itu. Dua menit kemudian, Martin Vetkal melepaskan tembakan ke arah tiang dekat dan Heerkens benar-benar salah mengantisipasi bola yang sebenarnya mudah diamankan.

Bola masuk ke gawang lewat sentuhan sang kiper Ajax, sehingga FC Dordrecht cepat menyamakan kedudukan. Bagi Heerkens, itu kembali menjadi momen menyakitkan dalam periode ketika kesalahannya terus menumpuk.

Minggu lalu, sang kiper juga sudah melakukan kesalahan yang sangat mencolok. Dalam laga uji coba tim utama melawan FC Volendam, Heerkens masuk setelah jeda, setelah Paul Reverson mengawal gawang pada babak pertama.

Sepuluh menit jelang akhir laga, Heerkens gagal mengontrol umpan balik dari Youri Baas. Bola akhirnya bergulir melewati garis gawang lewat tubuh sang kiper, sehingga Ajax gagal mencatatkan clean sheet.

Kesalahan itu saat itu tidak memengaruhi hasil akhir, karena Ajax memenangi pertandingan di Volendam dengan skor 1-3. Namun, bagi Heerkens, kesalahan barunya melawan Dordrecht terasa lebih menyakitkan, karena itu berarti untuk kedua kalinya dalam enam hari ia melakukan kesalahan mencolok.







