Manchester City menuntaskan transfer ofensif baru yang datang dari Brasil, setelah mencapai kesepakatan penuh dengan klub Palmeiras untuk mendatangkan talenta muda Allan Elias dengan nilai 40 juta euro.

Fabrizio Romano, pakar transfer pemain dan pelatih di Eropa, menegaskan bahwa pemain tersebut sudah tiba di kota Manchester dalam beberapa jam terakhir, sebagai persiapan menjalani tes medis dan penandatanganan resmi dengan sang juara Inggris pada akhir pekan ini.

Di sisi lain, surat kabar "The Athletic" melaporkan bahwa transfer tersebut mencakup nilai tetap sebesar 37,5 juta euro, ditambah 2,5 juta euro sebagai tambahan dan bonus, sementara durasi kontrak belum diungkap hingga saat ini.

Sebelumnya City telah memasukkan Allan ke dalam daftar targetnya untuk memperkuat lini serangnya, meskipun Palmeiras bersikeras bahwa ia tidak dijual. Sumber-sumber yang dekat dengan klub Brasil itu menyebutkan bahwa nilai klausul pelepasan dalam kontraknya mencapai 100 juta euro, yang berarti City berhasil menurunkan nilai tersebut lebih dari setengahnya.

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Transfer ini datang setelah Manchester City menyetujui penjualan winger Brasilnya, Savinho, ke Tottenham Hotspur, dalam kesepakatan besar yang di dalamnya klub London itu akan membayar 75 juta pound sterling di muka ditambah 10 juta pound sterling sebagai tambahan potensial.