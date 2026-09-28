Usai kemenangan dramatis Prancis atas Belgia, kehebohan tak berhenti pada gol Michael Olise di menit-menit akhir, melainkan meluas ke sejumlah angka menarik yang mencerminkan awal era Zinedine Zidane bersama Les Bleus, sekaligus menegaskan kehadiran sejumlah bintang timnas dalam babak baru ini.

Jaringan "Stats Foot" asal Prancis menyebutkan: "Timnas Prancis meraih 11 kemenangan sepanjang tahun 2026, jumlah kemenangan terbanyak dalam satu tahun kalender sejak 2018, ketika Les Bleus meraih 12 kemenangan."

Michael Olise terus menorehkan namanya di awal era Zidane, setelah menjadi pemain pertama yang terlibat langsung dalam dua gol pertama seorang pelatih baru timnas Prancis, sejak Eric Cantona di bawah asuhan Gérard Houllier pada 1992, dengan mencetak satu gol dan menciptakan gol lainnya.

Olise juga mencapai 18 kontribusi gol dalam 27 pertandingan internasional pertamanya bersama Prancis, dengan rincian 8 gol dan 10 assist, sehingga menjadi pemain pertama yang mencapai angka ini sejak Youri Djorkaeff pada 1997, saat ia berkontribusi atas 22 gol dalam 27 laga pertamanya.









Statistik Prancis juga mencatat kehadiran menonjol dari duet Désiré Doué dan Bradley Barcola, di mana timnas meraih kemenangan dalam seluruh tujuh pertandingan yang diikuti kedua pemain secara bersamaan.

Dari sisi nirbobol, Prancis mencatatkan pertandingan kedua tanpa kebobolan dalam 14 laga terakhir yang dijalani tanpa kehadiran Dayot Upamecano, setelah kemenangan atas Jerman dengan nirbobol pada 8 Juni 2025.