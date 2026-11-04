Bintang Prancis Real Madrid, Kylian Mbappe, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions Eropa dengan cara yang istimewa, setelah mencapai keterlibatan ke-100 dalam sejarah penampilannya di kompetisi tersebut.

Real Madrid bertandang ke markas klub Yunani AEK Athena, hari Rabu ini, di Stadion Agia Sophia, pada matchday keempat fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Mbappe mencetak gol kedua Real Madrid pada menit ke-78, setelah mengubah umpan silang mendatar dari bek Belanda Denzel Dumfries ke dalam gawang yang kosong.

Menurut jaringan statistik "Opta", dengan gol ini sang bintang Prancis mencapai keterlibatan ke-100 dalam sejarah penampilannya di turnamen Liga Champions Eropa, dengan rincian 74 gol dan 26 assist.

Mbappe menjadi pemain tercepat kedua yang mencapai keterlibatan ke-100 di turnamen Eropa tersebut, setara dengan bintang Polandia Robert Lewandowski, eks bintang Bayern Munich dan Barcelona, di mana keduanya melakukannya dalam 102 pertandingan.

Satu-satunya yang mengungguli kedua bintang asal Prancis dan Polandia itu hanyalah sang legenda Argentina Lionel Messi, yang mencapai 100 keterlibatan di Liga Champions Eropa hanya dalam 101 pertandingan.

Mbappe meraih pencapaian lain dengan gol ini, di mana pertandingan ini menjadi yang keenam secara beruntun bintang Prancis itu mencetak gol di turnamen Liga Champions Eropa.

Pemain berusia 27 tahun itu menyamai rangkaian terpanjangnya dalam kategori ini di turnamen Eropa, ketika ia mencetak gol dalam 6 pertandingan berturut-turut bersama mantan klubnya Paris Saint-Germain, antara November 2021 dan September 2022.