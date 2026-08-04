Rekor transfer terus berjatuhan: Mengapa Besiktas tetap bisa mendatangkan bintang-bintang top baru meski memiliki utang yang sangat besar?

Sejak meraih double bersejarah berupa gelar liga dan trofi piala pada musim 2020/21, Besiktas secara bertahap kehilangan daya saing dengan rival sekota, Galatasaray dan Fenerbahce. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi finis lebih baik dari peringkat ketiga. Pada musim lalu pun Besiktas tidak berperan dalam perebutan gelar dan menutup musim di posisi keempat. Kini hal itu ingin diubah.

Untuk itu, Black Eagles benar-benar jor-joran di bursa transfer musim panas ini. Untuk Dogan Alemdar, Ilhan Fakili, dan mantan kiper Bayern Alexander Nübel, klub elite Turki itu mengeluarkan sekitar 11 juta euro. Bek kiri AS Monaco Kassoum Ouattara menelan biaya delapan juta euro, sementara untuk Leandro Trossard dari juara Inggris Arsenal dibutuhkan 18 juta euro. Namun, nominal terbesar dihabiskan untuk Orkun Kökcü: awalnya hanya dipinjam dari Benfica Lisbon, gelandang itu bergabung secara permanen dengan Besiktas setelah musim berakhir lewat kewajiban pembelian. Nilai totalnya, termasuk bonus, bisa mencapai 30 juta euro, yang menandai rekor baru klub.

Selain itu ada transfer bebas biaya mantan pemain Dortmund Salih Özcan, dengan kemungkinan masih akan ada rekrutan baru lainnya. Superstar Mohamed Salah juga masuk dalam daftar incaran. Hingga saat ini, total pengeluaran mereka sudah mencapai sekitar 67 juta euro - jumlah yang belum pernah diinvestasikan Besiktas dalam satu musim panas sebelumnya, sekaligus untuk pertama kalinya menembus angka 60 juta euro.

Namun, pemasukan yang didapat sangat kecil: dari penjualan pemain, klub sejauh ini bahkan belum meraup sepuluh juta euro. Ernest Muci pindah ke Trabzonspor dengan nilai 8,5 juta euro, sementara Gökhan Sazdagi hanya menghasilkan 200.000 euro.

Besiktas mengambil risiko besar dengan rekor transfer

Segalanya mengarah pada fakta bahwa Besiktas kembali akan menutup bursa transfer ini dengan minus. Bagi juara Turki 16 kali itu, ini sudah lama bukan lagi kasus pengecualian. Sejak musim 2020/21, mereka mencatat pengeluaran transfer yang lebih tinggi daripada pemasukan di setiap musim - dan defisitnya terus membesar. Jika minus pada 2021/22 masih berada di kisaran empat juta euro, belakangan angkanya sudah mencapai hampir 28 juta euro.

Dampak dari kebijakan transfer dan pengeluaran ini kini tercermin jelas dalam kondisi finansial Besiktas. Menurut laporan media, utang klub sekarang mencapai sekitar 360 juta euro. Pengeluaran transfer yang tinggi memang ikut berkontribusi, tetapi beban yang lebih besar muncul dari biaya personel yang terus tinggi serta beban bunga dari pinjaman yang sudah ada.

Khusus biaya pembiayaan, itu telah menjadi masalah besar bagi Besiktas. "Beban bunga tahunan klub kami, yang hampir mencapai 50 juta euro, adalah hambatan terbesar bagi kesuksesan kami. Dengan jumlah itu, Anda bisa membangun tim sepak bola yang benar-benar baru," tegas presiden klub Serdal Adali. Pada Juni 2025, ia bahkan sudah memperingatkan dalam rapat umum soal laju utang tersebut: "Besiktas saat ini membayar bunga 125.000 euro per hari, 4 juta euro per bulan, dan sekitar 50 juta euro per tahun. Ketika rapat dewan berakhir, utang Besiktas sudah akan bertambah lagi sebesar lima juta lira Turki."

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen klub - seperti banyak klub elite Turki lainnya - makin mengandalkan transfer nama besar dan berharap pada kesuksesan instan di lapangan. Efek yang diinginkan tidak terwujud - tetapi beban finansialnya tetap ada. Terutama struktur gaji yang sangat terdampak. Rafa Silva (2024–2026 di Besiktas) disebut menerima total 10 juta euro per tahun termasuk bonus, sementara Ciro Immobile juga mendapatkan paket menggiurkan selama waktunya di Besiktas. Tammy Abraham dan Wilfred Ndidi kabarnya mengantongi lebih dari lima juta euro per tahun. Para rekrutan top saat ini seperti Trossard dan Nübel juga menerima kontrak bernilai tinggi.

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13 pelatih dalam enam tahun: Besiktas dan masalah pesangon

Namun, bukan hanya skuad pemain yang terus membebani keuangan. Di posisi pelatih pun, biaya tinggi muncul akibat terlalu sering berganti sosok di kursi tersebut. Sejak 2020, Besiktas tercatat sudah 13 kali mengganti pelatih - beberapa di antaranya bahkan kembali lebih dari sekali. Terbaru, mereka berpisah untuk kedua kalinya dengan Sergen Yalcin (pelatih juara 2020/21), sebelum pada Juni Vincenzo Italiano mengambil alih. Banyaknya pemecatan itu menumpuk menjadi pembayaran pesangon yang besar.

Terlepas dari keputusan personel yang mahal itu, Besiktas tetap keras kepala mempertahankan strateginya. Arah ini juga dimungkinkan karena ada harapan akan keringanan finansial. Peran sentral dalam hal itu dimainkan oleh apa yang disebut proyek Dikilitas, yang dipromosikan Adali sebagai "sumber pemasukan terbesar dalam sejarah Besiktas". Namun, apa sebenarnya yang ada di balik rencana tersebut?

Besiktas ingin meneladani Galatasaray dan Fenerbahce

Dengan proyek Dikilitas, klub tradisional itu mendorong rencana properti bernilai jutaan euro yang ditujukan untuk mengamankan masa depan finansial jangka panjang. Konsepnya didasarkan pada sebidang lahan di distrik pusat Istanbul, Dikilitas - dekat markas klub dan stadion kandang. Area itu sejauh ini nyaris tidak dimanfaatkan secara ekonomi. Bekerja sama dengan perusahaan properti milik negara Emlak Konut GYO, di sana akan dibangun properti hunian dan komersial. Izin yang diperlukan sudah diberikan pada April 2025. Bagi Besiktas, kesepakatan ini jelas merupakan terobosan besar. Alih-alih aset mati, klub berpeluang meraih pemasukan di masa depan sekitar 200 juta euro melalui pemasaran properti mewah tersebut.

Presiden Adali melihat proyek-proyek seperti itu sebagai salah satu alasan utama mengapa Besiktas belakangan tertinggal dari Galatasaray dan Fenerbahce. "Rival abadi kami selama bertahun-tahun menghasilkan pemasukan dari proyek properti. Sementara kami hanya menonton. Sekarang kami memperbaiki kesalahan itu," ujar Adali.

Sang presiden juga menegaskan pentingnya sumber pemasukan seperti itu untuk perencanaan skuad: "Pemain bintang didatangkan melalui proyek-proyek seperti ini. Rival kami membayar gaji pemain mereka dengan pemasukan dari proyek-proyek tersebut. Kami akan melakukan hal yang sama."

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Besiktas ingin bersaing dalam perebutan gelar

Selain Dikilitas, Adali mengumumkan langkah-langkah lain untuk memperbaiki situasi finansial. BJK Plaza yang kosong akan disewakan kepada jaringan hotel internasional. Dengan itu, pemasukan sewa tahunan bisa naik menjadi sekitar 3,5 juta euro. Adali juga menyampaikan bahwa kontrak sewa baru untuk lahan di Fulya telah dinegosiasikan demi kepentingan klub.

Selain itu, porsi kepemilikan klub melalui peningkatan modal di Besiktas Football Investments Inc. naik dari 51 menjadi 70 persen. Menurut Adali, dengan langkah itu utang sebesar 35 juta euro bisa dilunasi tanpa menggunakan uang dari kas klub.

Untuk masa depan, Besiktas pun mengandalkan proyek-proyek yang telah diumumkan serta penataan ulang finansial. Adali yakin jalan yang kini ditempuh pada akhirnya bisa membawa kembali kesuksesan: "Jika kami memulai proyek-proyek ini, kami tidak hanya akan menyelesaikan masalah utang kami, tetapi juga membangun tim yang di masa depan bisa bersaing memperebutkan gelar juara."