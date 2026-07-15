Dalam pertandingan yang semula diharapkan menjadi laga puncak yang seru di babak semifinal Piala Dunia, para penonton malah sibuk menghitung menit alih-alih menghitung peluang.

Jaringan statistik sepak bola global “Opta” mengungkap rekor negatif bersejarah yang terjadi dalam laga Inggris melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.

Jaringan tersebut menegaskan bahwa pertandingan ini menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia sejak tahun 1966 yang tidak mencatat satu pun tembakan ke gawang selama 30 menit pertama, sebuah rekor yang mencerminkan kehati-hatian ekstrem yang diterapkan kedua tim dalam mengendalikan jalannya pertandingan.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa rekor sebelumnya untuk waktu tunggu terlama hingga terjadinya satu tembakan ke gawang dipegang oleh timnas Inggris sendiri, dalam pertandingan terakhirnya melawan Norwegia, ketika semua orang harus menunggu hingga menit ke-29 untuk menyaksikan tembakan pertama yang benar-benar mengarah ke gawang.

Timnas Inggris telah lolos ke semifinal setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1 dalam pertandingan sengit di babak perempat final.