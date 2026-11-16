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Timnas Jerman menampilkan salah satu laga terbaiknya di UEFA Nations League setelah menundukkan Belanda dengan lima gol pada matchday keenam fase grup, Senin (hari ini). Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Belanda, yang memasuki laga dengan kepercayaan diri tinggi setelah performa menyerang yang impresif. Namun, Jerman berhasil memaksakan ritme permainannya dan mengubah peluang menjadi gol tanpa ampun.

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Lima gol tersebut bukan sekadar kekalahan telak, melainkan catatan langka dalam sejarah Belanda di kompetisi resmi. Terakhir kali Belanda kebobolan lima gol dalam laga resmi terjadi pada 16 Juli 1952 saat menghadapi tim Brasil (B) di babak kualifikasi awal Olimpiade, menurut statistik Stats Foot.

Menurut sumber yang sama, Belanda juga pernah kebobolan lima gol, tetapi dalam laga persahabatan melawan Belgia pada 4 September 1999.

Ini kini menjadi kekalahan "resmi" terbesar dalam sejarah timnas Belanda. Belanda pernah menelan kekalahan yang lebih telak pada 21 Oktober 1959, ketika takluk 7-0 dari Jerman juga, dalam laga persahabatan.

Kekalahan ini mengungkap ironi sejarah yang menarik. Hanya dalam tiga hari, timnas Belanda beralih dari kemenangan besar 7-0 atas Yunani menjadi tumbang dari Jerman dengan lima gol tanpa balas. Statistikawan asal Spanyol, Alexis, yang dikenal dengan julukan "Mister Chip", menyebut timnas Turki pernah mengalami skenario serupa di Piala Dunia 1954, ketika menang 7-0 atas Korea Selatan lalu kalah 7-2 dari Jerman hanya tiga hari berselang. Ironisnya, Belanda sendiri pernah mengalami naik-turun serupa kontra Jerman pada Oktober 1959, saat menghajar Belgia 9-1 sebelum takluk 7-0 dari Jerman, tetapi jarak antara kedua laga itu 17 hari.

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Jerman sukses memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Belanda, terutama saat tekanan serangan Belanda meningkat. Jerman tampak lebih terorganisasi dalam transisi cepat, dengan kemampuan nyata mengubah penguasaan bola dan provokasi menjadi peluang berbahaya di dalam kotak penalti.

Meski memiliki lini serang yang tajam, laga ini memperlihatkan rapuhnya keseimbangan pertahanan Belanda saat menghadapi lawan yang cepat dan terorganisasi. Tim Belanda, yang sebenarnya unggul dalam menciptakan peluang, justru langsung dihukum atas setiap kesalahan dalam menutup ruang atau keterlambatan dalam kembali bertahan.

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Dengan hasil ini, timnas Jerman memastikan diri sebagai pemuncak Grup 2 Liga A dengan 11 poin, unggul head-to-head atas Belanda yang poinnya tertahan di angka 11 juga, sehingga kedua tim sama-sama melaju ke perempat final. Timnas Yunani menambah koleksi poinnya menjadi 11 setelah menang 1-0 atas Serbia, tetapi mengakhiri grup di posisi ketiga, sementara Serbia menjadi juru kunci tanpa poin dan dipastikan langsung kembali ke Liga B.

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