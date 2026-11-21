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Bayern München kehilangan poin setelah tampil mengecewakan melawan 1. FC Köln sekaligus mencatat rekor klub yang memalukan.

Menurut basis data Opta, klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu hanya melepaskan satu tembakan saat bermain di kandang dalam laga imbang 1-1 melawan Köln. Ini pertama kalinya hal tersebut terjadi sejak pencatatan data dimulai pada musim 2004/05.

Tumpulnya lini serang Bayern juga tercermin dalam angka xG pertandingan. Bayern mencatatkan 0,94, sementara Köln, secara statistik, layak mencetak gol kedua dan meraih kemenangan. Tim asuhan Rene Wagner membukukan 1,94 expected goals.

Selain gol Mikey Moore yang sempat membawa Köln unggul 1-0 pada menit ke-12, angka xG Köln terutama berasal dari peluang pada sekitar satu jam pertandingan, ketika kiper Bayern yang menggantikan Manuel Neuer, Jonas Urbig, dengan gemilang menggagalkan dua peluang Said El Mala dan Linton Maina .

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Bayern München: Kekhawatiran soal cedera di lini serang kian besar

Pergantian Harry Kane pada menit ke-20 dan Michael Olise saat jeda akibat cedera turut memengaruhi pertandingan. Kane mengalami robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki, telah menjalani operasi dan kemungkinan akan absen selama tiga bulan bagi Bayern . Sementara itu, Olise mengalami memar pada bagian depan kaki dan diperkirakan segera kembali bermain .

Bahkan sebelum pertandingan, Bayern sudah menghadapi masalah cedera di lini serang. Tanpa Luis Diaz, yang akan kembali bermain pekan depan , serta Serge Gnabry (cedera paha) dan Ismael Saibari (juga mengalami robekan ligamen sindesmosis), yang masih akan absen lebih lama , pelatih Vincent Kompany menempatkan Nathaniel Brown, yang berposisi asli sebagai bek kiri, di sayap kiri. Tom Bischof masuk menggantikan Kane, sedangkan Olise digantikan pemain muda Tim Binder. Dalam pertandingan ini, penyerang muda Noah Codjo-Evora juga melakoni debutnya. Jamal Musiala pun kembali setelah terpaksa absen selama berminggu-minggu.

Dalam diri Bastian Assomo , Bayern memiliki opsi lain di lini depan. Pemain berusia 16 tahun itu baru-baru ini menunjukkan ketajamannya bersama tim nasional Jerman U-17 dengan mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan. Ia juga telah mencetak enam gol untuk tim amatir di Regionalliga Bayern.