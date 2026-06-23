Rekor negatif bersama... Tendangan Messi kembali mengingatkan pada bencana yang menimpa Harry Kane

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, kembali mengingatkan kita pada momen tragis yang menimpa Harry Kane, penyerang tim nasional Inggris, setelah ia gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Austria.

Messi juga gagal mengeksekusi tendangan penalti pada babak pertama pertandingan tim Tango melawan tim Eropa tersebut pada Senin malam kemarin dalam rangkaian pertandingan kedua Grup 10.

Messi kini menjadi pemain yang paling sering mengambil tendangan penalti dalam sejarah Piala Dunia (7 kali), sekaligus pemain yang paling sering gagal (3 kali).

Meskipun demikian, bintang Argentina itu kemudian mencetak dua gol dan memimpin timnya meraih kemenangan berharga (2-0) untuk memastikan lolos secara resmi ke babak kedua, terlepas dari hasil pertandingan terakhir Yordania di grup tersebut.

Messi juga menjadi pencetak gol terbanyak di edisi saat ini (5 gol), serta pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen (18 gol).

Menurut statistik dari "Opta", selama dua edisi terakhir Piala Dunia, hanya ada dua tendangan penalti yang meleset dari gawang selama waktu normal pertandingan.

Selain tendangan penalti yang gagal dieksekusi Messi kemarin, ada juga tendangan penalti Harry Kane melawan Prancis di perempat final edisi 2022.

Kane sempat menjadi sasaran kritik tajam dari media Inggris empat tahun lalu, setelah ia gagal mengeksekusi tendangan penalti krusial melawan Les Bleus dengan menendang bola terlalu keras hingga melambung di atas mistar gawang, yang mengakibatkan tersingkirnya The Three Lions dari ajang Piala Dunia.

Timnas Inggris tersingkir dari turnamen pada babak perempat final setelah kalah 1-2 dalam pertandingan tersebut, meskipun demikian Kane mencetak satu-satunya gol timnya dari tendangan penalti lainnya.