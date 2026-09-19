Barcelona melanjutkan penampilan gemilang di awal musim La Liga Spanyol, setelah meraih hasil sempurna dalam enam laga pertamanya dengan mencetak 28 gol, sehingga berada di jalur untuk menghancurkan rekor bersejarah yang dicatat Real Madrid di bawah asuhan pelatih Portugal Jose Mourinho pada musim 2011-2012.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", tim Catalan itu belum menemukan pesaing sejati di La Liga sejauh ini, setelah menegaskan dominasinya atas seluruh tim yang dihadapinya, baik di Stadion Spotify Camp Nou maupun di luar kandang, dengan meraih 6 kemenangan beruntun.

Meski Hansi Flick bukan penggemar rekor, sebagaimana ia tunjukkan baru-baru ini dalam salah satu konferensi pers, Barcelona melaju dengan langkah mantap menuju penghancuran rekor bersejarah Real Madrid.

Musim 2011-2012 menyaksikan Real Madrid, di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu, mencatat angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah La Liga, setelah mencetak 121 gol dalam 38 pekan, dengan rata-rata 3,18 gol per pertandingan.

Tim ibu kota kala itu berhasil mencapai 100 poin untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, berkat ketajaman Cristiano Ronaldo yang mencetak 46 gol, di samping Gonzalo Higuain dengan 22 gol, dan Karim Benzema yang menceploskan 21 gol.

Real Madrid hanya kalah dalam dua pertandingan liga sepanjang musim itu, dari Levante dengan skor 1-0, dan dari Barcelona dengan skor 3-1, setelah mereka tersingkir dari Liga Champions Eropa pada babak semifinal melalui adu penalti melawan Bayern Munich.

Meski memecahkan rekor jumlah gol yang dicetak dalam kompetisi domestik, tim ibu kota itu tak mampu menggetarkan gawang dalam dua pertandingan, melawan Racing dan Valencia, serta bermain imbang melawan Malaga dan Villarreal.

Real Madrid mencatat kemenangan terbesarnya pada musim itu di Stadion Santiago Bernabeu, setelah menghancurkan Osasuna dengan skor 7-1.

Setelah 14 tahun berlalu, rekor Real Madrid kini benar-benar terancam, di tengah awal musim yang membara yang ditampilkan Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick, yang menjalani musim ketiganya bersama tim Catalan itu.

Barcelona mencetak 28 gol dalam 6 pertandingan, dengan rata-rata 4,6 gol per pertandingan, setelah meraih kemenangan besar atas Elche dengan skor 5-0, Athletic Bilbao dengan skor 2-0, Rayo Vallecano dengan skor 5-2, Valencia dengan skor 5-0, Levante dengan skor 4-2, dan Racing dengan skor 7-2.

Secara individu, Raphinha memuncaki daftar top skor La Liga dengan 9 gol, setelah mencetak hat-trick ke gawang tim yang berasal dari wilayah Cantabria itu, sehingga menambah koleksinya menjadi 4 hat-trick berseragam Barcelona.

Penguntitnya yang paling dekat datang dari dalam tim Catalan itu sendiri, yaitu Lamine Yamal, yang berupaya mencetak gol dengan berbagai cara yang mungkin, sebelum menutup pesta gol usai aksi ala Maradona dari Adeyemi.

Pemain berusia 19 tahun itu menambah koleksinya menjadi 7 gol di liga, setelah menggetarkan gawang dalam 4 pertandingan beruntun.

Sebelum jeda internasional, Barcelona akan bertandang ke markas Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, dalam laga yang sempat membuat pasukan Flick tersandung musim lalu, setelah mereka menelan kekalahan telak dengan skor 4-1.

Ambisi tim Catalan itu tak hanya terbatas pada melanjutkan hasil sempurna di awal musim, tetapi juga meluas pada menjaga rata-rata torehan gol yang menakutkan, yang menimbulkan kekhawatiran di Eropa, dan menempatkan rekor yang masih dipegang Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho dalam bahaya.



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