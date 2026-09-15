Setelah penampilan naik-turun mantan pemain Leverkusen itu saat The Reds bermain imbang 0-0 melawan Fulham di Premier League akhir pekan lalu, mantan pemain timnas Inggris yang kini menjadi analis Sky Sports, Paul Merson, menjatuhkan penilaian yang keras: "Saya tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa menunggu Florian Wirtz."

Wirtz kembali bermain di posisi gelandang serang saat menghadapi The Cottagers, tetapi tampil kurang menonjol dan tidak mampu mencegah Liverpool kembali meraih hasil imbang. Merson kini meragukan kecocokan Wirtz dengan permainan juara 20 kali itu: "Saya penggemar berat dia dan saya pikir dia pemain yang spesial. Tapi ini tidak berjalan. Ini benar-benar tidak berjalan."

Kecocokan sang teknisi ulung dengan Premier League belakangan juga dipertanyakan oleh sejumlah mantan pemain profesional. Liverpool merekrut Wirtz dari Werkself pada 2025 dengan nilai 125 juta euro, lalu ia menjalani musim pertama yang naik-turun di Inggris. Bahkan di bawah pelatih baru Andoni Iraola, Wirtz memang masih kerap memperlihatkan kilasan bakatnya, tetapi ia tetap masih sangat jauh dari performa gemilangnya pada masa-masa di Leverkusen.

Pada musim ini, pemain berusia 23 tahun itu masih menunggu gol pertamanya. Dari lima pertandingan kompetitif, ia baru membukukan satu assist yang minim. Selain itu, menurut WhoScored, Wirtz dengan 53 kali kehilangan bola adalah pemain di Premier League yang paling sering kehilangan bola musim ini.

Mengingat angka-angka tersebut dan perkembangan yang tak kunjung terlihat, Mick Brown memperkirakan Liverpool akan terbuka terhadap penjualan Wirtz setelah musim ini. Mantan pemandu bakat rival bebuyutan The Reds, Manchester United, itu mengatakan kepada Football Insider bahwa Liverpool "pasti akan meninjau kemungkinan untuk mendapatkan kembali sebagian dari biaya transfer yang dibayarkan pada musim panas 2025".

Berapa lama lagi Florian Wirtz masih terikat kontrak dengan FC Liverpool?

Sebab: "Kalau Anda menghabiskan uang sebanyak itu untuk seorang pemain, Anda tentu ingin dia tampil bagus setiap pekan, mencetak gol dan assist, serta membantu tim menang. Dia sama sekali belum memenuhi label harganya. Memang dia tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena label harga itu membebaninya, tetapi bagaimanapun klub tidak akan puas dengan investasinya."

Kontrak Wirtz di Anfield Road masih berlaku hingga 2030. Sebelum jeda internasional, ia dan rekan-rekan setimnya masih akan menjalani dua pertandingan lagi: pada Selasa malam, Liverpool akan menjamu rival liga Tottenham Hotspur di Carabao Cup. Setelah itu, pada Minggu, mereka akan menjalani laga tandang ke markas AFC Bournemouth.



