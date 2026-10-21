Bayern Munich memasuki laga yang dinanti-nantikan melawan Arsenal dengan rekor istimewa dalam pertandingan kandangnya di babak pertama Liga Champions Eropa, tetapi apa yang dilakukan Manchester City sekitar 13 tahun lalu memberi harapan bagi tim asal London itu.

Bayern Munich bersiap menjamu Arsenal di Stadion Allianz Arena pada Rabu malam ini dalam salah satu laga puncak pekan ketiga fase liga di kompetisi benua tersebut.

Menurut statistik situs resmi Liga Champions Eropa, Bayern Munich tidak pernah menelan kekalahan dalam 39 pertandingan terakhirnya di kandang pada fase grup atau fase liga, dengan raihan 37 kemenangan dan dua hasil imbang.

Namun ironisnya, kekalahan kandang terakhir mereka pada fase ini terjadi melawan tim Inggris, ketika mereka tumbang dari Manchester City dengan skor 3-2 pada Desember 2013, yang membuka peluang bagi Arsenal.

Pertandingan berikutnya FCB Champions League 15.00 ARS

Bayern Munich juga mencetak gol dalam 23 pertandingan terakhirnya di Liga Champions Eropa, dan delapan laga terakhir mereka di kompetisi ini menyaksikan terciptanya 44 gol, dengan rata-rata 5,5 gol per pertandingan.

Tim asal Bayern itu menang dalam 8 dari total 15 pertemuan sebelumnya melawan Arsenal di Liga Champions Eropa, berbanding 4 kemenangan untuk tim Inggris tersebut.

Di sisi lain, Arsenal memenangi 14 pertandingan terakhirnya pada fase liga Liga Champions Eropa, dan 7 dari kemenangan tersebut diraih di luar kandang.



