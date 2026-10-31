Penyerang itu membawa Bremen unggul pada menit ke-57 dalam laga Bundesliga melawan TSG Hoffenheim lewat aksi penuh determinasi yang diakhiri dengan penyelesaian lebih meyakinkan lagi. Ia menjadi pemain Werder pertama sejak Völler pada musim 1982/83, sekaligus pemain kedua dalam sejarah klub, yang mencetak sedikitnya satu gol dalam tujuh pertandingan Bundesliga berturut-turut.

Füllkrug juga mencetak dua gol dalam laga DFB-Pokal di kandang Borussia Dortmund (2:3) pada pertengahan pekan. Dengan demikian, ia menjadi pemain Werder pertama sejak Bundesliga dimulai pada musim 1963/64 yang mencetak gol dalam delapan pertandingan kompetitif berturut-turut. Bahkan Völler, juara dunia yang bermain sebagai penyerang untuk Bremen dari 1982 hingga 1987, tidak mampu melakukannya.

"Saya tidak mencetak gol demi memecahkan rekor," tegas Füllkrug kepada Sky setelah peluit akhir. Eren Dinkci menggandakan keunggulan pada menit ke-82 sehingga tim Hijau-Putih meraih kemenangan 2:0 di kandang. "Karakter tim sekali lagi luar biasa. Bermain bersama tim ini sangat menyenangkan," lanjut Füllkrug. Sementara itu, Dinkci memuji pemain senior tersebut: "Ketika dia mencetak gol 1:0 dengan keyakinan seperti itu, energinya menular ke seluruh tim."

Füllkrug, yang kembali ke SVW pada pertengahan Agustus sebagai pemain pinjaman dari West Ham United, melanjutkan awal musimnya yang luar biasa saat menghadapi Hoffenheim. Dengan sembilan gol, pemain berusia 33 tahun itu memimpin daftar pencetak gol Bundesliga dan, tentu saja, setiap gol berikutnya semakin memperkuat peluangnya untuk kembali ke timnas Jerman.

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Akankah Klopp memanggil Füllkrug ke timnas Jerman pada Kamis?

Füllkrug sendiri, yang terakhir kali berada di timnas Jerman pada September 2025 dan antara lain melewatkan Piala Dunia musim panas lalu, memilih bersikap hati-hati mengenai hal itu. "Kami telah memulai era baru di Jerman, ingin menjadi muda dan dinamis. Saya memahaminya jika memang demikian. Dan jika tidak, kami masih bisa menanggapinya," kata Füllkrug akhir pekan lalu dalam acara Aktuellen Sportstudio di ZDF. Penyerang itu secara tegas menyatakan bahwa ia akan selalu siap jika pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp, membutuhkannya.

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Klopp tidak menyertakan Füllkrug dalam skuad pertamanya untuk pertandingan Nations League pada akhir September dan awal Oktober. Baru-baru ini, di sekitar pertandingan Liga Champions antara FC Bayern dan FC Arsenal (2:2), Klopp mengisyaratkan kepada DAZN bahwa usia Füllkrug yang sudah tidak muda lagi membuat peluangnya untuk dipanggil semakin kecil: "Niclas Füllkrug mencetak gol demi gol di Bundesliga, tetapi dia berusia 33 tahun. Itu bukan salah saya."

Meski demikian, Klopp, yang akan mengumumkan skuadnya untuk laga-laga internasional November mendatang pada Kamis depan, tidak menutup kemungkinan apa pun: "Lionel Messi baru saja bermain di Piala Dunia pada usia, berapa tadi, 39 atau 40 tahun. Jadi, itu bisa dilakukan. Namun, untuk saat ini saya senang Niclas sudah kembali dan bermain seperti sekarang, karena dia sempat mengalami masalah fisik, entah apa masalahnya. Dan sekarang dia tampak lebih bugar daripada sebelumnya. Jadi, semuanya baik-baik saja."

Apakah Klopp akan tetap tidak memanggil Füllkrug meski pemain yang telah 24 kali membela timnas Jerman itu mencatat rentetan gol luar biasa (14 gol), akan terjawab dalam beberapa hari. Sementara itu, bukan hanya Füllkrug yang tampil baik di Werder: Bremen kini berada di posisi kelima dengan 15 poin dari delapan pertandingan pertama.