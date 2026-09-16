Barcelona mencatatkan sejumlah angka istimewa setelah kemenangan telak atas Racing Santander, sehingga rangkaian kemenangan mereka pada musim ini terus berlanjut.

Barca membombardir gawang tamunya dengan 7 gol dan hanya kebobolan 2 gol dalam laga yang digelar di Stadion "Spotify Camp Nou" pada Rabu malam ini dalam pekan keenam Liga Spanyol.

Barcelona meraih nilai sempurna dengan memenangi keenam pertandingan, ditambah kemenangan atas Feyenoord asal Belanda di Liga Champions Eropa, sehingga menang dalam tujuh pertandingan pertamanya dengan mencetak 33 gol, 28 di antaranya di La Liga saja.

Awal yang bersejarah

Menurut statistik yang dipublikasikan akun terpercaya "Mister Chip", belum pernah ada tim mana pun dalam sejarah Liga Spanyol yang menggabungkan awal sempurna setelah 6 pertandingan pertama dengan mencetak minimal 28 gol.

Sevilla di bawah asuhan pelatihnya Pepe Brand adalah satu-satunya tim yang mencetak jumlah gol serupa selama 6 pekan pertama, ketika mereka mencetak 32 gol pada musim 1940-1941, tetapi hanya meraih 4 kemenangan selama enam pertandingan pertama mereka.

33 gol setelah 7 pertandingan

Rekor tidak berhenti sampai batas liga saja, karena jaringan "Stats Foot" asal Prancis menyebutkan bahwa Barcelona mencetak 33 gol dalam 7 pertandingan resmi pertamanya musim ini, dan ini adalah kali pertama tim tersebut mencapai angka ini sejak periode pasca perang.

"Mister Chip" juga mengungkap angka yang lebih langka, dengan menjelaskan bahwa Barcelona tidak pernah memulai musim mana pun, dengan menghitung seluruh kompetisi resmi, dengan 7 kemenangan beruntun sekaligus mencetak 33 gol atau lebih sejak 111 tahun lalu.

Awal serupa yang terakhir terjadi pada musim 1915-1916, ketika Barcelona meraih 7 kemenangan beruntun di bawah asuhan pelatih Jack Greenwell, dan mencetak 44 gol selama periode tersebut.

Flick mengukir sejarah

Awal ini juga mencerminkan sentuhan Hansi Flick bersama tim Catalan, setelah pelatih asal Jerman itu meraih 95 kemenangan selama 124 pertandingan resmi di bangku cadangan Barcelona, dengan persentase kemenangan mencapai 77%.

Menurut "Stats Foot", persentase ini memberi Flick rasio kemenangan terbaik untuk seorang pelatih bersama Barcelona di abad kedua puluh satu, mengungguli Luis Enrique yang persentasenya mencapai 76%.

3 tendangan penalti dalam satu pertandingan

Laga melawan Racing menyaksikan angka luar biasa lainnya bagi Barcelona, setelah mereka mendapatkan 3 tendangan penalti dalam satu pertandingan di Liga Spanyol.

Akun "Mister Chip" menjelaskan bahwa kejadian ini tidak pernah terulang dalam sejarah klub kecuali 3 kali sebelumnya, dan semuanya terjadi di stadion Barcelona, yaitu menghadapi Sabadell pada tahun 1944, Osasuna pada tahun 1994, dan Sporting Gijon pada tahun 2016.