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Rekor langka setelah 95 tahun: Esposito mengikuti jejak legenda Italia

Italy vs Turkiye
Italy
Turkiye
UEFA Nations League A
F. Esposito
Italia
Turki

Kecemerlangan menonjol dari bintang Azzurri

Francesco Pio Esposito memperkuat kehadirannya sebagai salah satu wajah paling menonjol dari generasi baru timnas Italia, setelah ia mencetak gol ketiga dalam kemenangan Italia atas Turki dengan skor 3-1 pada Senin malam di Stadion Renato Dall'Ara di Bologna, dalam laga pekan keempat UEFA Nations League.

Penyerang Inter itu masuk menggantikan Gianluca Scamacca pada menit ke-55, dan tak butuh waktu lama untuk meninggalkan jejaknya; ia mencetak gol ketiga pada menit ke-87.

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Gol ini menjadi gol internasional ketujuh bagi Esposito di usia yang belum mencapai 21 tahun, menjadikannya pemain kedua dalam sejarah Italia yang mencapai angka ini sebelum berusia 21 tahun, setelah sang legenda Giuseppe Meazza yang mencetak gol ketujuhnya pada 25 Januari 1931 saat berusia 20 tahun 155 hari, menurut data jaringan Opta.



Italia pun menambah koleksi poinnya menjadi 7 angka dan menempati posisi kedua Grup Pertama, tertinggal 3 poin dari Prancis yang memuncaki klasemen, sementara Belgia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, dan Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

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