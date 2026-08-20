Al Hilal melanjutkan awal yang kuat di Liga Roshn Saudi, setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun musim ini, dengan mengalahkan tuan rumah Al Fayha dengan skor telak tiga gol tanpa balas, pada Kamis malam ini, dalam laga pekan kedua, sehingga naik ke puncak klasemen dan semakin dekat satu langkah lagi dengan rangkaian terpanjang tanpa kekalahan dalam sejarahnya di kompetisi tersebut.

Pemain Serbia Sergej Milinkovic-Savic membuka keunggulan Al Hilal pada menit ke-31, sebelum Sultan Mandash menambah gol kedua di awal babak kedua, sementara Nasser Al Dawsari menutup trigol tim biru itu pada menit ke-88.

Al Hilal sempat dekat menambah gol ketiga lebih awal, setelah pemain Belanda Crysencio Summerville gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-81, ketika tendangannya melambung di atas mistar gawang.

44 pertandingan tanpa kekalahan

Menurut surat kabar "Arriyadiyah", Al Hilal memperpanjang rangkaian pertandingannya tanpa kekalahan di Liga Pro menjadi 44 pertandingan beruntun, rangkaian yang dimulai setelah kekalahannya dari Al Nassr dengan skor 1-3 pada 4 April 2025.

Tim itu kini perlu menghindari kekalahan dalam dua pertandingan berikutnya melawan Al Khaleej dan Al Ahli untuk menyamai rangkaian terpanjang tanpa kekalahan dalam sejarahnya di kompetisi tersebut, yang mencapai 46 pertandingan beruntun antara Mei 2023 dan November 2024, di bawah kepemimpinan Jorge Jesus. Selain itu, tim ini dapat mencatatkan rekor baru (47 pertandingan) jika mampu menghindari kekalahan melawan Al Shabab pada pekan kelima.

Al Hilal juga kini hanya tinggal 7 pertandingan lagi untuk menyamai rekor rangkaian pertandingan terpanjang tanpa kekalahan dalam sejarah Liga Pro, yang tercatat atas nama Al Ahli, yang menjaga catatannya tanpa kekalahan selama 51 pertandingan beruntun antara tahun 2014 dan 2016.

Al Hilal di puncak dan Al Fayha tanpa poin

Al Hilal menambah koleksi poinnya menjadi 6, meraih nilai penuh setelah kemenangannya pada pekan pertama atas Al Faisaly dengan skor 4-2, sehingga tetap memuncaki klasemen.

Di sisi lain, Al Fayha melanjutkan awal yang tersendat, setelah menelan kekalahan kedua secara beruntun, menyusul kekalahannya pada pekan pembuka melawan Neom dengan skor 1-2, sehingga tetap tanpa poin di posisi terakhir.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

