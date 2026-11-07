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Manuel Neuer menjadi pemain tertua yang pernah tampil untuk FC Bayern di Bundesliga setelah bermain melawan FSV Mainz 05.

Pada usia 40 tahun 225 hari, Neuer melampaui pemegang rekor sebelumnya, Bernd Dreher (40 tahun 198 hari). Dreher bermain untuk klub asal Munchen itu dari 1996 hingga 2008, dengan satu periode jeda, dan saat itu menjadi kiper kedua atau ketiga. Secara keseluruhan, Dreher, yang kini berusia 60 tahun, hanya mencatatkan 15 penampilan dalam laga kompetitif bersama FC Bayern.

Dalam daftar pemain dari seluruh klub, penampilan melawan Mainz membawa Neuer naik ke posisi keenam bersama Mirko Votava (Werder Bremen). Di Bundesliga, hanya Edin Dzeko (FC Schalke 04), Claudio Pizarro (Werder Bremen), Toni Schumacher (Borussia Dortmund), Uli Stein (Arminia Bielefeld), serta pemegang rekor Klaus Fichtel (FC Schalke 04) yang berada di atasnya. Fichtel memainkan laga terakhirnya pada 1988 saat berusia 43 tahun 184 hari.

Kontrak Neuer di FC Bayern berakhir pada akhir musim, dan kemungkinan besar ia juga akan mengakhiri kariernya saat itu. Jika masih tampil pada pekan terakhir Bundesliga, ia akan tercatat sebagai pemain tertua keenam dalam sejarah kompetisi tersebut, asalkan Dzeko, yang berada tepat di atasnya dan juga masih aktif, terus mendapat kesempatan bermain hingga saat itu.

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Manuel Neuer sempat absen dari FC Bayern akibat cedera kaki

Dalam beberapa bulan terakhir, Neuer bergulat dengan berbagai masalah kesehatan. Yang terbaru, cedera kaki membuatnya menepi. Setelah absen dalam tiga pertandingan, ia kembali bermain pada Selasa saat FC Bayern menang 2-0 atas Atletico Madrid.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Laga melawan Mainz menjadi penampilan kesembilan Neuer musim ini. Dalam tujuh laga kompetitif lainnya, posisinya diisi Jonas Urbig. Pemain berusia 23 tahun itu dianggap sebagai penerus yang telah disiapkan untuknya, baik di FC Bayern maupun kemungkinan besar di timnas Jerman. Neuer mundur dari timnas untuk kedua kalinya setelah Piala Dunia yang memalukan pada musim panas.