Kapten tim nasional Inggris itu mencetak gol untuk FCB lewat penalti pada menit ke-39 dalam laga Bundesliga tersebut, yang sempat mengubah skor menjadi 2-0. Bagi Kane, itu adalah gol ke-100-nya di kasta tertinggi Jerman. Tidak ada yang mencapai angka tersebut lebih cepat daripada Kane.

Pemain 33 tahun itu hanya membutuhkan 98 pertandingan untuk membawa catatan golnya ke angka tiga digit. Rekor terbaik dalam hal ini sebelumnya dipegang mantan pemain Köln, Dieter Müller, yang memerlukan 129 pertandingan sebelum menembus angka 100 gol di Bundesliga pada 25 September 1977.

Sebelum golnya itu, Kane nyaris tidak terlihat dalam duel melawan tim Berlin tersebut dan nyaris tidak berkutik di kotak penalti. Penalti itu dilepaskannya dengan keras melalui sentuhan bola kesembilannya dan tak mampu dibendung kiper Frederik Rönnow ke sudut kiri atas. Itu menjadi gol keduanya musim ini pada pekan keempat bagi top skor tiga musim terakhir.

Secara keseluruhan, sejak pindah dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2023, Kane telah mencetak 152 gol dalam 154 pertandingan untuk Bayern. Dalam daftar pencetak gol sepanjang masa sang juara rekor, pemain 33 tahun itu kini sudah menempati peringkat ketujuh.

Penalti itu diawali pelanggaran bek kiri Union, Tom Rothe, terhadap winger kanan Bayern, Michael Olise. Keduanya terlibat dalam serangkaian duel. Dalam insiden tersebut, mantan pemain Dortmund itu menginjak kaki Olise setelah sebuah goyangan singkat, dan wasit Benjamin Brand pun dengan tepat menunjuk titik putih.

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Selain Kane, pada babak pertama melawan tim tamu yang kewalahan di Allianz Arena, Jamal Musiala (18) dan Olise (43) juga mencetak gol. Keduanya sama-sama membobol gawang dengan cara yang indah. Namun, dahaga gol Kane belum terpuaskan dan sesaat setelah kick-off babak kedua ia menanduk umpan silang matang Olise dari jarak dekat untuk menjadikan skor 4-0 (54).

Pemain pengganti Ismael Saibari (70) dan Olise lagi lewat dwigolnya (73, 76) mengerek hasil menjadi 7-0.