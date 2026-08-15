Rekor bersejarah: Trigol Al-Fateh menempatkan Al-Nassr di jalur Al-Hilal

Al Nassr meraih pencapaian bersejarah usai kemenangan besar atas Al Fateh dengan skor 3-0 tanpa balas, pada Sabtu malam ini, dalam laga pekan pertama Liga Roshn Pro, sehingga "Al Alami" meraup 3 poin pertama dalam perjalanan mempertahankan gelar.

Menurut jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, Al Nassr mencapai 300 kemenangan dalam sejarah Liga Pro Saudi, menjadikannya tim kedua yang mencapai jumlah kemenangan tersebut sepanjang sejarah kompetisi.

Al Nassr menjadi klub kedua dalam sejarah Liga Pro yang menembus angka 300 kemenangan, setelah didahului oleh Al Hilal yang memuncaki daftar dengan 355 kemenangan, dalam pencapaian yang mencerminkan kiprah historis kedua tim di kompetisi ini.

Kemenangan ke-300 Al Nassr datang pada waktu yang ideal, setelah tim memulai kampanye mempertahankan gelar Liga Roshn dengan kemenangan telak atas Al Fateh, dalam penampilan resmi pertama di bawah arahan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.

Angka ini menambah pencapaian baru dalam catatan Al Nassr di Liga Pro, terlebih karena datang bersamaan dengan awal musim baru yang di dalamnya "Al Alami" berambisi mempertahankan gelar dan terus mencatatkan angka-angka bersejarah.

Berkat pencapaian 300 kemenangan, Al Nassr terus mengejar Al Hilal di puncak daftar klub dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah Liga Pro, sekali lagi menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Saudi.