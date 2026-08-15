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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Rekor bersejarah: Trigol Al-Fateh menempatkan Al-Nassr di jalur Al-Hilal

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al-Alami menorehkan sejarah

Al Nassr meraih pencapaian bersejarah usai kemenangan besar atas Al Fateh dengan skor 3-0 tanpa balas, pada Sabtu malam ini, dalam laga pekan pertama Liga Roshn Pro, sehingga "Al Alami" meraup 3 poin pertama dalam perjalanan mempertahankan gelar.

Menurut jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, Al Nassr mencapai 300 kemenangan dalam sejarah Liga Pro Saudi, menjadikannya tim kedua yang mencapai jumlah kemenangan tersebut sepanjang sejarah kompetisi.

Al Nassr menjadi klub kedua dalam sejarah Liga Pro yang menembus angka 300 kemenangan, setelah didahului oleh Al Hilal yang memuncaki daftar dengan 355 kemenangan, dalam pencapaian yang mencerminkan kiprah historis kedua tim di kompetisi ini.

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Kemenangan ke-300 Al Nassr datang pada waktu yang ideal, setelah tim memulai kampanye mempertahankan gelar Liga Roshn dengan kemenangan telak atas Al Fateh, dalam penampilan resmi pertama di bawah arahan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Angka ini menambah pencapaian baru dalam catatan Al Nassr di Liga Pro, terlebih karena datang bersamaan dengan awal musim baru yang di dalamnya "Al Alami" berambisi mempertahankan gelar dan terus mencatatkan angka-angka bersejarah.

Berkat pencapaian 300 kemenangan, Al Nassr terus mengejar Al Hilal di puncak daftar klub dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah Liga Pro, sekali lagi menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Saudi.

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