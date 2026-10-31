Rekor bersejarah dipertaruhkan: Mbappe memburu korban ke-24 di LaLiga

Menjalani Kylian Mbappe malam El Clasico yang luar biasa, setelah membawa Real Madrid meraih kemenangan atas Barcelona di Stadion Camp Nou dengan mencetak dua gol, sehingga menambah dua gol baru ke dalam catatannya menghadapi tim Katalan itu.

Dengan brace tersebut, bintang asal Prancis itu meningkatkan koleksinya menjadi 14 gol ke gawang Barcelona sepanjang karier profesionalnya, sekaligus mencapai angka 100 gol dengan kostum Real Madrid, sebuah pencapaian yang diraihnya pada awal musim ketiganya bersama tim Kerajaan.

Namun Mbappe tidak berniat berhenti sampai di situ, karena ia telah mencetak 14 gol sepanjang musim ini, termasuk 11 gol di La Liga, sehingga terus bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol dan Sepatu Emas Eropa.

Dan sebelum menghadapi Racing, bintang Prancis itu menanti tantangan baru berupa menjaga rekor sempurnanya menghadapi semua tim yang telah ia hadapi di Liga Spanyol.

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Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mbappe telah mencetak 67 gol dengan kostum Real Madrid dalam 75 pertandingan di La Liga, dan menghadapi 23 tim dalam kompetisi tersebut, serta mampu mencetak gol ke gawang semua lawannya tanpa terkecuali.

Penyerang Prancis itu tak pernah gagal menggetarkan gawang pada pekan ketiga melawan Malaga, yang merupakan tim pertama dari tiga tim promosi yang dihadapi Real Madrid, lalu mencetak gol pada pekan keenam melawan Elche, sehingga menggetarkan gawang satu-satunya tim yang sebelumnya sulit ia bobol hingga saat itu.

Dan kini, ia bersiap menghadapi Racing, yang akan menjadi tim ke-24 berbeda yang ia temui di La Liga, sebelum langsung menghadapi Deportivo setelah itu dan menjelang perayaan Natal.

Mbappe perlu mencetak gol ke gawang kedua tim tersebut untuk menjaga rekor sempurnanya dalam menggetarkan gawang semua lawannya di kompetisi ini.

Real Sociedad menempati puncak daftar tim favorit Mbappe, setelah ia mencetak tujuh gol ke gawang mereka dalam 4 pertandingan.

Barcelona berada di posisi berikutnya dengan koleksi 6 gol dalam 4 pertandingan El Clasico, dan di samping brace yang ia cetak pada hari Minggu, ia mencetak satu gol dalam kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1 pada musim lalu di Stadion Santiago Bernabeu, serta mencetak hat-trick ke gawang tim Katalan itu dua musim lalu di Stadion Montjuic.

Villarreal dan Sevilla masing-masing kebobolan 5 gol dari bintang Prancis itu, sedangkan sebaliknya, Mbappe hanya mencetak satu gol ke gawang masing-masing Malaga, Elche, dan Real Mallorca. Mallorca adalah yang paling sulit baginya, karena ia tak mampu mencetak lebih dari satu gol dalam 4 pertemuan.

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Rangkaian ketajaman gol

Mbappe kembali dari jeda internasional terakhir dengan kondisi teknis dan ketajaman gol yang istimewa, setelah mencetak 6 gol dan membuat satu assist dalam 5 pertandingan terakhir Real Madrid.

Salah satu tendangannya membentur tiang gawang saat menghadapi Villarreal, tepat setelah kembali dari masa jeda, tetapi setelah itu ia tak pernah berhenti menggetarkan gawang.

Ia mencetak gol ke gawang Roma, lalu membuat brace ke gawang Sevilla, di mana gol pertamanya dalam pertandingan itu dianggap sebagai golnya yang terbaik dengan kostum Real Madrid sejauh ini, sebelum ia mencetak satu gol dan membuat satu assist melawan Leipzig, kemudian kembali mencetak brace baru yang membawa tim Kerajaan meraih kemenangan di El Clasico.

Mbappe berhasil mencetak gol pertama dalam pertandingan pada 4 kesempatan, yakni melawan Real Sociedad, Inter Milan, Rayo Vallecano, dan Barcelona, serta mencetak gol pertama Real Madrid melawan Roma, setelah menyamakan kedudukan menyusul gol lebih dulu dari De Roon untuk tim lawan.

Menurut angka-angka ini, Real Madrid akan kehilangan 7 poin di La Liga dan 4 poin di Liga Champions Eropa seandainya tanpa gol-gol bintang Prancis itu.

Angka-angka ini mencerminkan besarnya kepercayaan yang diberikan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, kepada Mbappe, yang merupakan pemain dengan menit bermain terbanyak di bawah kepemimpinannya, setelah bermain selama 1.161 menit.

Penyerang Prancis itu tampil sebagai starter di semua pertandingan, dan pelatih hanya menariknya keluar sebanyak 3 kali, sehingga ia absen hanya selama 9 menit.

Mbappe berharap pada hari Minggu dapat memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan rekor sempurnanya, dan menjaga keunggulannya atas semua 24 tim yang ia hadapi di La Liga tanpa terkecuali.