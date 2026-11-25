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Bintang Inggris Jude Bellingham semakin mengukuhkan namanya dalam catatan sejarah Real Madrid setelah menjelma menjadi salah satu senjata andalan tim dalam laga-laga penting di Eropa.

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Gelandang internasional tersebut mencuri perhatian dalam kemenangan besar 5-1 Real Madrid atas klub Belanda PSV Eindhoven pada Selasa, dalam laga kelima fase liga Liga Champions. Los Blancos sukses membalikkan ketertinggalan di babak pertama menjadi kemenangan telak di Stadion Santiago Bernabéu.

Bellingham menjadi salah satu faktor utama kebangkitan Real Madrid. Pelatih José Mourinho memasukkannya di awal babak kedua setelah menyimpannya di bangku cadangan sejak awal laga, dan sang pemain memberikan dampak yang dinantikan dengan mencetak gol indah yang memperlebar keunggulan tuan rumah.

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Dengan gol tersebut, Bellingham mengoleksi 11 gol di Liga Champions bersama Real Madrid dan menjadi pemain Inggris tersubur di kompetisi itu bersama klub. Torehannya melampaui jumlah gol gabungan seluruh pemain Inggris yang pernah mengenakan seragam putih sebelum dirinya, menurut laporan Defensa Central.

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Seorang diri, Bellingham mengungguli torehan sejumlah nama besar dalam sejarah klub. David Beckham mencetak dua gol, Steve McManaman lima gol, Michael Owen satu gol, dan Jonathan Woodgate juga satu gol, sehingga total gol mereka di kompetisi antarklub Eropa tersebut berjumlah sembilan.

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Bellingham tengah menjalani periode luar biasa. Sejak awal musim, ia telah mengemas tujuh gol dan lima assist. Ia juga sebelumnya mencetak tujuh gol bersama timnas Inggris di Piala Dunia, sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain Inggris mana pun sepanjang sejarah keikutsertaan negaranya di ajang tersebut.

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Mourinho tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap penampilan gelandang asal Inggris tersebut. Usai laga melawan Eindhoven, ia menyebut Bellingham sebagai "gelandang terbaik di dunia", sebuah gambaran betapa berharganya sang pemain bagi tim, terutama berkat kemampuannya bergerak bebas di posisi playmaker serta kapasitasnya untuk bermain di jantung lini tengah.

Bellingham sendiri sebelumnya merangkum alasan di balik peningkatan performanya dalam beberapa bulan terakhir. Saat ditanya mengenai peran Mourinho dalam perkembangannya, ia menjawab singkat: "Mourinho, itu saja", sebuah pesan yang mencerminkan kepercayaannya kepada sang pelatih dan dampak bekerja bersamanya.

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Di saat yang sama, Real Madrid mulai bergerak untuk mengamankan masa depan bintang Inggris-nya. Perpanjangan kontrak Bellingham kini menjadi prioritas klub, meski kontraknya saat ini berlaku hingga 2029. Manajemen klub, begitu pula Mourinho, yakin bahwa ia adalah pemain istimewa yang mampu menciptakan era bersejarah baru, meskipun sejumlah klub Liga Primer Inggris meminati jasanya dan ia telah menolak tawaran sebelumnya untuk kembali ke negaranya.

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