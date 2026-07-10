Rekor baru... Akankah Yamaal mengikuti jejak Pelé di Piala Dunia pertamanya?

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, memiliki kesempatan untuk mencatatkan namanya dalam sejarah dengan gemilang, mengikuti jejak legenda Brasil Pelé, setelah tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Belgia di perempat final Piala Dunia.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Belgia sebentar lagi di Stadion Sofi di Los Angeles, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.

Susunan pemain inti timnas Spanyol menampilkan Lamine Yamal, serta rekan setimnya di Barcelona, bek Pau Kubarsi, yang keduanya belum genap berusia 20 tahun.

Menurut jaringan statistik “Opta”, timnas Spanyol adalah yang pertama kali menurunkan pemain berusia di bawah 20 tahun sebagai starter dalam susunan pemainnya di babak perempat final Piala Dunia, setelah 68 tahun berlalu.

Tim nasional terakhir yang melakukannya adalah Brasil, saat menghadapi Wales di Piala Dunia 1958, di mana legenda Pelé menjadi salah satu dari dua pemain tersebut, dan saat itu usianya baru 17 tahun.

Dalam pertandingan tersebut, Pelé mencetak gol pertamanya sepanjang sejarah di Piala Dunia, yang membawa timnas Brasil lolos ke babak semifinal, sebelum akhirnya melaju hingga final dan meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Yamal berharap dapat mengikuti jejak Pelé di Piala Dunia pertamanya, dengan mencetak gol di babak perempat final—meski itu akan menjadi gol keduanya di turnamen tersebut—lalu memimpin timnya lolos ke babak semifinal, sebelum meraih gelar juara untuk kedua kalinya dalam sejarah setelah tahun 2010.