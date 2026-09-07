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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Rekor atau Pertanda Buruk? Awal Musim Subur Barcelona di Depan Gol Justru Membawanya ke Jerat Kutukan Sejarah

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Rekor gol tertinggi di lima liga top

 Barcelona kembali menyuguhkan penampilan memukau di Stadion Mestalla, ketika mereka melumat Valencia dengan skor telak 5-0 pada Minggu kemarin, untuk menduduki puncak klasemen La Liga sendirian.

 Tim asuhan Hansi Flick mencetak 17 gol dalam empat pertandingan pertama, mencatatkan salah satu awal musim terbaik dalam sejarah klub dari segi produktivitas gol, sekaligus torehan gol tertinggi saat ini di antara lima liga besar Eropa.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona hanya pernah mencetak lebih banyak gol dibanding musim ini pada musim 1949-1950 (19 gol) dan 1950-1951 (21 gol), sebuah statistik yang mencerminkan efektivitas gol Barcelona yang luar biasa di awal musim ini.

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 Pada musim pertama (1949-1950), di bawah arahan pelatih Enrique Fernández Viola, tim ini melumat Nàstic de Tarragona (10-1) dan Sevilla (7-0) di Stadion Les Corts, tetapi menelan kekalahan telak dari Real Madrid (6-1) dan Athletic Bilbao (3-1).

Pada tahun berikutnya, dengan Ferdinand Daučík yang memegang kendali, Barcelona meraih kemenangan telak di kandang atas Real Sociedad (8-2), serta laga ulangan melawan Real Madrid (7-1), meskipun mereka menderita dua kekalahan tandang dari Atlético Madrid (6-4) dan Real Murcia (3-2).

 Yang menarik, meskipun mengawali musim dengan begitu memukau, Barcelona tidak memenangi satu pun dari dua gelar liga tersebut, yang justru diraih oleh Atlético Madrid.

Pada musim 1957-1958, di bawah asuhan Domingo Balmanya, dan musim 2011-2012, yang merupakan musim terakhir Pep Guardiola, Barcelona mencetak 17 gol dalam empat pertandingan pertama La Liga. Meski demikian, tim tidak meraih gelar pada kedua musim tersebut, karena Real Madrid yang menyabet gelar juara.

Setelah awal yang tak terbendung ini, Barcelona di bawah arahan Flick menghadapi tantangan untuk terus menghancurkan rekor pencetakan gol dalam perjalanan mereka menuju gelar liga ketiga secara beruntun.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"


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