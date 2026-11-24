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Keterpurukan Aston Villa berlanjut di Istanbul pada Selasa malam. Sundulan Deniz Gul pada pengujung laga membawa Galatasaray menang 1-0 sekaligus mengakhiri salah satu rekor yang paling dibanggakan Unai Emery. Untuk pertama kalinya di bawah pelatih asal Spanyol itu, Villa kalah dalam dua laga beruntun di fase liga Liga Champions. Mereka kini tanpa kemenangan dalam enam laga di semua kompetisi dan belum mencetak gol sejak 8 November.

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Sundulan pada pengujung laga akhiri rekor Emery

Gul masuk dari bangku cadangan dan menentukan hasil laga ketat di RAMS Park pada menit ke-79. Ia menyundul bola masuk setelah Nicolas Jackson gagal membuang bola dengan baik dari situasi sepak pojok. Itu merupakan tembakan tepat sasaran pertama Galatasaray. Dalam prosesnya, sepatu Jackson mengenai wajah Gul, tetapi VAR memutuskan penyerang Villa itu tidak mendapat kartu merah.

Kekalahan tersebut berarti Villa untuk pertama kalinya di bawah Emery menelan dua kekalahan beruntun di fase liga atau fase grup. Hasil itu mengakhiri rekor yang turut menopang kebangkitan mereka sebagai kekuatan di Eropa.

Tanpa kemenangan dan tanpa gol

Performa Villa merosot sejak mengalahkan Manchester City pada 24 Oktober. Tim asuhan Emery kini tidak menang dalam enam laga. Mereka juga belum mencetak gol sejak gol Leon Goretzka ke gawang Manchester United pada 8 November.

Laga di Istanbul merangkum kesulitan mereka dalam menyerang. Johan Manzambi dinyatakan offside setelah melepaskan tembakan ke arah kiper, sementara Villa gagal memaksimalkan posisi-posisi menjanjikan di sepertiga akhir lapangan. Emery mendapat kartu kuning menjelang akhir laga setelah meluapkan rasa frustrasinya.

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Posisi delapan besar terancam

Villa untuk sementara masih berada di delapan besar dengan sembilan poin, tetapi Galatasaray kini menyamai perolehan poin mereka. Pemuncak klasemen Super Lig itu juga telah memenangi delapan laga beruntun di semua kompetisi. Posisi Villa bisa memburuk setelah seluruh laga pekan kelima selesai dimainkan.

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Lawatan mereka ke Istanbul sebelumnya dibayangi oleh laporan tentang seekor singa yang lepas . Hasil ini membuat Emery menghadapi rangkaian laga berat di Eropa, dengan pertandingan melawan PSG dan Borussia Dortmund masih menanti.

Ipswich menanti Villa yang tengah kesulitan

Tim asuhan Emery kini harus segera bangkit untuk bertandang ke markas Ipswich dalam laga Liga Primer pada Sabtu.

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Mengakhiri paceklik gol akan menjadi prioritas, sementara ambisi Villa di Eropa dan performa mereka di kompetisi domestik sama-sama perlu ditingkatkan.