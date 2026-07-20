Rekonstruksi: Bagaimana bisa, setelah final Piala Dunia, Leandro Paredes melakukan serangan memalukan terhadap Gavi?

Sebagaimana terlihat dalam video-video yang beredar di media sosial, keributan yang tidak menyenangkan itu dimulai segera setelah peluit akhir pertandingan final dibunyikan, ketika kapten Spanyol Rodri dan bek sayap Argentina Nahuel Molina saling berselisih. Terlihat bagaimana Rodri menghampiri Molina dan mengatakan sesuatu kepadanya. Molina kemudian mendekati Rodri, dan keduanya berdiri berhadapan. Ketika pemain cadangan Spanyol, Eric Garcia, mencoba menengahi, terjadi keributan yang dipenuhi agresivitas, di mana Paredes pun ikut terlibat.

Setelah Final Piala Dunia: Leandro Paredes dari Argentina benar-benar kehilangan kendali

Gelandang Argentina itu awalnya langsung menendang Garcia tanpa ragu. Kemudian Gavi ikut campur, dan ia pun dijatuhkan oleh Paredes. Sementara itu, pelatih Argentina, Lionel Scaloni, berusaha menenangkan suasana—namun tidak berhasil. Paredes diduga mendapat kartu merah atas insiden tersebut, namun awalnya hal ini tidak tercantum dalam laporan pertandingan resmi FIFA.









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Paredes masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua di final Piala Dunia di New York/New Jersey dan sudah menarik perhatian sepanjang pertandingan karena gaya bermainnya yang sangat keras. Dia beruntung masih bisa berada di lapangan saat peluit akhir dibunyikan.

Tim Argentina hampir sepanjang pertandingan hanya fokus pada pertahanan dan berhasil menyelamatkan diri dengan skor 0-0 hingga babak perpanjangan waktu. Namun, pada babak tersebut, Spanyol akhirnya berhasil menang secara layak; Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 yang membawa skor akhir 1-0.

Catatan Transparansi: Dalam versi sebelumnya dari artikel ini, kami menulis tentang “kebingungan besar” karena Lisandro Martinez dari Argentina dilaporkan mengatakan di zona campuran setelah pertandingan bahwa pemain Spanyol, Pedri, telah memprovokasi situasi tersebut. Namun, Pedri sama sekali tidak terlibat dalam keributan tersebut. “Saya mengerti mengapa dia bereaksi seperti itu, karena pada saat itu emosi sedang memuncak. Kami baru saja kalah di final Piala Dunia, dan mendengar komentar seperti itu tidak akan menenangkan siapa pun,” demikian kutipan yang beredar di media sosial dan dikaitkan dengan Martinez, yang kami—serta banyak portal lainnya—sampaikan.

Namun, saat ini kami belum dapat memastikan dengan pasti apakah kutipan-kutipan tersebut benar-benar diucapkan di Mixed Zone. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghapus kutipan-kutipan yang diduga berasal dari Lisandro Martinez.