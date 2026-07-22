Rekan setim Oranje memohon kepada Summerville agar tidak pindah ke Al-Hilal

Transfer Crysencio Summerville ke Al-Hilal masih belum pasti. Menurut La Gazzetta dello Sport, AS Roma belum menyerah dan klub Italia tersebut melakukan upaya terakhir untuk mendatangkan penyerang asal Belanda tersebut.

Pada hari Selasa, The Athletic secara besar-besaran memberitakan bahwa Al-Hilal dan West Ham United telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Summerville. Nilai kesepakatan tersebut dilaporkan mencapai sedikit di atas tujuh puluh juta euro.

Dengan demikian, klub asal Arab Saudi itu mengalahkan AS Roma, yang sudah lebih lama menjalin pembicaraan dengan West Ham mengenai pemain timnas Belanda yang pernah berlaga di Piala Dunia tersebut. Al-Hilal menawarkan gaji tahunan sebesar enam belas juta euro kepada Summerville.

Namun, Summerville belum sepenuhnya yakin untuk pindah ke Timur Tengah. AS Roma ingin memanfaatkan ketidakpastian ini dan melakukan upaya terakhir untuk membujuknya, demikian menurut surat kabar olahraga berwarna merah muda tersebut.

Pada hari Rabu, manajer Roma, Gian Piero Gasperini, secara pribadi menelepon Summerville. Ia menjanjikan Summerville peran kepemimpinan di dalam klub, kesempatan berpartisipasi di Liga Champions, peluang untuk bersinar, dan kemungkinan untuk kembali ke klub papan atas di Liga Premier di masa depan.

Setelah itu, temannya sekaligus rekan setim di timnas Belanda, Malen—yang telah bermain di ibu kota Italia sejak musim dingin lalu—juga meneleponnya untuk membujuknya agar tidak memilih Al-Hilal, melainkan AS Roma.

Menurut La Gazzetta dello Sport, keluarga pemain asal Belanda tersebut juga tidak terlalu yakin dengan Al-Hilal karena berbagai alasan.