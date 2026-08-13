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Zinedine ZidaneGetty Images

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Rekan seperjalanannya di Real Madrid: Federasi Prancis mengumumkan susunan lengkap staf kepelatihan Zidane

Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Turki
Prancis

mengambil alih tugas menggantikan Deschamps

Federasi Sepak Bola Prancis hari ini secara resmi mengumumkan susunan lengkap staf kepelatihan tim nasional utama, yang dipimpin oleh Zinedine Zidane.

 Staf kepelatihan tim nasional Prancis akan diperkenalkan dengan seluruh anggotanya pada awal bulan September mendatang.

Menurut situs "Foot Mercato", staf kepelatihan final ini secara khusus akan mencakup seorang petugas penghubung, yang akan ditunjuk dalam kerangka kesepakatan peminjaman antara Federasi Sepak Bola Prancis dan Kementerian Dalam Negeri.

Susunan lengkap staf kepelatihan tim nasional Prancis:

Zinedine Zidane, pelatih tim nasional utama; David Bettoni, asisten pelatih; Hamidou Msaidie, asisten pelatih; Fabien Barthez, pelatih penjaga gawang; Grégory Dupont, penasihat di bidang strategi dan performa; Stéphane Blanc, pemantau teknis; Farid Tabet, asisten pelatih analis data video; Clément Ebert, asisten analis video.

UEFA Nations League A
Turkiye crest
Turkiye
TUR
France crest
France
FRA

Tim medis terdiri atas Dokter Hervé Colado, bersama Maxime Matton, fisioterapis; Paul Olive, fisioterapis; Najib Rimtta, fisioterapis; Pierre-Yves Froidevaux, fisioterapis; Philippe Boixel, ahli osteopati; Marc Ritali, ahli perawatan kaki.

  Zidane memanfaatkan sejumlah anggota staf kepelatihannya selama masa kerjanya di Real Madrid, yang paling menonjol adalah David Bettoni, Hamidou Msaidie, dan Grégory Dupont.

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