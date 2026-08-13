Federasi Sepak Bola Prancis hari ini secara resmi mengumumkan susunan lengkap staf kepelatihan tim nasional utama, yang dipimpin oleh Zinedine Zidane.

Staf kepelatihan tim nasional Prancis akan diperkenalkan dengan seluruh anggotanya pada awal bulan September mendatang.

Menurut situs "Foot Mercato", staf kepelatihan final ini secara khusus akan mencakup seorang petugas penghubung, yang akan ditunjuk dalam kerangka kesepakatan peminjaman antara Federasi Sepak Bola Prancis dan Kementerian Dalam Negeri.

Susunan lengkap staf kepelatihan tim nasional Prancis:

Zinedine Zidane, pelatih tim nasional utama; David Bettoni, asisten pelatih; Hamidou Msaidie, asisten pelatih; Fabien Barthez, pelatih penjaga gawang; Grégory Dupont, penasihat di bidang strategi dan performa; Stéphane Blanc, pemantau teknis; Farid Tabet, asisten pelatih analis data video; Clément Ebert, asisten analis video.

Tim medis terdiri atas Dokter Hervé Colado, bersama Maxime Matton, fisioterapis; Paul Olive, fisioterapis; Najib Rimtta, fisioterapis; Pierre-Yves Froidevaux, fisioterapis; Philippe Boixel, ahli osteopati; Marc Ritali, ahli perawatan kaki.

Zidane memanfaatkan sejumlah anggota staf kepelatihannya selama masa kerjanya di Real Madrid, yang paling menonjol adalah David Bettoni, Hamidou Msaidie, dan Grégory Dupont.