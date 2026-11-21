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Perbincangan di ruang ganti Barcelona kini tidak lagi sebatas soal hasil pertandingan, cedera, dan keputusan teknis. Muncul perselisihan terkait urusan kehidupan pribadi para pemain dan cara pengaturan perjalanan tim, yang memicu perbedaan pandangan di antara anggota skuad.

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Jurnalis Javi Miguel, saat tampil dalam program "El Chiringuito", mengungkapkan bahwa sebagian pemain Barcelona tidak memandang positif kehadiran anggota keluarga dan pasangan rekan setimnya yang ikut mendampingi tim dalam perjalanan resmi. Di sisi lain, ada pemain yang tidak keberatan dengan kebiasaan tersebut.

Menurut sang jurnalis, ruang ganti terbelah dalam menyikapi persoalan ini. Satu kubu menilai perjalanan klub semestinya hanya diikuti para pemain, staf manajemen, dan presiden klub, sementara kubu lainnya tidak mempermasalahkan keberadaan keluarga yang ikut menemani skuad selama bepergian.

Javi Miguel menyebut dirinya tidak mengetahui sikap resmi pelatih Hans Flick terkait masalah ini. Namun, ia mengungkapkan adanya kelompok di ruang ganti yang lebih memilih perjalanan resmi dikhususkan bagi pemain, ofisial, dan presiden klub, sedangkan keluarga bisa bertemu para pemain dalam kesempatan lain. "Saya tidak tahu apakah Flick menyukainya atau tidak, tetapi ada orang-orang di ruang ganti yang kurang menyukainya. Saya rasa Flick tidak punya masalah, tetapi ada orang-orang di ruang ganti yang lebih suka hanya pemain yang bepergian, begitu juga ofisial dan tentu saja presiden. Mereka berpendapat keluarga bisa bepergian dalam konteks lain dan bertemu dengan para penghuni ruang ganti, dan itulah yang menurut mereka paling baik," ujar sang jurnalis.

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Pembahasan mengenai perselisihan ini memancing diskusi di antara para pengisi acara. Josep Pedrerol membela kehadiran keluarga yang mendampingi para pemain, dengan merujuk pada sebuah foto yang memperlihatkan kekasih Lamine Yamal bersamanya di dalam pesawat tim. Menurutnya, pemandangan tersebut merupakan hal yang indah dan manis, sebagaimana dilaporkan situs El Desmarque.

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Senada dengan itu, José Ramón Sandoval mengambil sikap serupa dan mengecilkan arti polemik tersebut. Ia menilai detail semacam ini terkadang berubah menjadi bahan kritik ketika tim menelan kekalahan, sehingga kehadiran pasangan dan anggota keluarga ikut dipersoalkan, padahal hal itu sendiri bukanlah masalah. "Di sini tidak ada masalah sama sekali dengan keluarga yang ikut bepergian," kata Sandoval.

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Lamine Yamal muncul sebagai salah satu nama yang paling disorot dalam persoalan ini. Dalam perjalanannya, ia terlihat ditemani dua sahabat dekatnya, Moha (sepupunya, Mohamed) dan Souha (Suhaib, sahabat dekatnya), serta kekasihnya, Inés, yang mendampinginya dalam perjalanan tim. Hal itu menarik perhatian media, meski diskusi di ruang ganti tidak hanya menyangkut kasusnya seorang.

Hingga kini, belum ada informasi yang menunjukkan bahwa Barcelona berencana mengubah kebijakan terkait keluarga pemain yang ikut bepergian bersama tim.

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Barcelona (33 poin) bersiap melanjutkan kiprahnya di LaLiga dengan menjamu Villarreal pada Minggu sore besok dalam lanjutan pekan ke-13 di Camp Nou, dengan motivasi kuat untuk memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen.

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