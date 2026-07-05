Rekan-rekan James dalam bahaya... Virus menyerang ruang ganti tim Kolombia

Tim nasional Kolombia membangkitkan antusiasme seluruh negeri, dengan harapan dapat meraih prestasi gemilang di Piala Dunia 2026, namun saat ini tim tersebut sedang menghadapi situasi kesehatan yang kritis.

Surat kabar Spanyol "AS", mengutip media Kolombia, melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, virus menyebar di ruang ganti tim nasional Kolombia dan menjangkiti sejumlah pemain.

Pelatih Kolombia, Nestor Lozano, menjelaskan bahwa beberapa pemain mengalami keluhan fisik sebelum pertandingan melawan Ghana di babak 32 besar Piala Dunia.

Kapten Kolombia, James Rodríguez, kemudian membenarkan hal tersebut dan berkomentar, “Ada virus yang menyebar dengan cepat, dan banyak dari kami yang merasakannya.”

Meskipun menghadapi kendala ini, James ingin memberikan semangat kepada rekan-rekannya dengan menyatakan bahwa tim berhasil melewati babak tersebut meskipun menghadapi masalah tersebut.

Timnas Kolombia menang atas Ghana (1-0) di babak 32 besar, dan bersiap menghadapi Swiss pada Selasa malam mendatang, di babak 16 besar Piala Dunia.

Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi di Piala Dunia; selama turnamen sebelumnya di Qatar, apa yang disebut “virus unta” menjadi sangat terkenal, terutama di kalangan pemain timnas Prancis.

Baik Dayot Upamecano maupun Adrien Rabiot tidak dapat bermain satu menit pun di semifinal 2022 melawan Maroko.

Timnas Prancis bukanlah satu-satunya yang terkena dampaknya, karena para pemain dari Belanda, Brasil, dan Swiss juga mengalami gejala mirip flu selama berada di Qatar.