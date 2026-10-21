Seorang mantan bintang Bayern Munich meragukan kualitas kepelatihan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, hanya beberapa jam setelah kekalahan telak Barcelona dari Paris Saint-Germain dengan skor 2-4 di Liga Champions Eropa.

Hans Dorfner pernah bermain di skuad Bayern Munich bersama Hansi Flick, namun ia mengkritik minimnya pengetahuan taktik Flick, sementara ia memuji kemampuannya dalam menangani para pemain.

Dalam wawancara eksklusif dengan situs Tribuna, Dorfner mengakui bahwa ia tidak menganggap Flick sebagai pakar sepak bola, meskipun hubungan keduanya sangat dekat.

Ia melanjutkan: "Hansi Flick juga bukan pakar sepak bola yang ulung. Saya mengenalnya dengan baik; kami memiliki hubungan yang sangat akrab. Saya tidak ingin menyinggungnya, tetapi tentu ada orang lain yang memiliki pemahaman lebih mendalam."

Ia melanjutkan: "Namun ia luar biasa dalam berurusan dengan orang-orang, ia berbicara dengan para pemain dan tahu bagaimana memperlakukan mereka."

Hans Dorfner dan Hansi Flick bermain bersama di Bayern Munich dari tahun 1986 hingga tahun 1990.

Selama masa kebersamaan mereka di klub, keduanya meraih tiga gelar: dua gelar Bundesliga Jerman pada musim 1988/89 dan 1989/90 serta Piala Super Jerman pada tahun 1987.

Selain itu, mereka bersama-sama mencapai final Piala Eropa tahun 1987, di mana Bayern Munich kalah dari Porto.

Kritik lain untuk Michael Olise

Hans Dorfner memuji penampilan pemain Prancis, Michael Olise, dengan menyebutnya sebagai pemain yang paling mengejutkannya musim ini, sementara ia mengkritik perilakunya di luar lapangan.

Dorfner mengakui bahwa ia tidak terlalu mengagumi cara winger Bayern tersebut menampilkan dirinya di hadapan publik, dengan alasan bahwa ia seharusnya menjadi panutan yang lebih baik bagi para penggemar muda.

Ia berkata: "Di Bayern, terus terang, saya harus menyebut Olise. Ia bukan pemain favorit saya, karena saya tidak terlalu suka dengan cara ia menampilkan diri, bertingkah, dan bersikap."

Ia menambahkan: "Ia adalah figur publik, dan anak-anak mengamatinya. Ia seharusnya menjadi panutan yang baik, bukannya berkeliaran dengan mengenakan topinya dan tidak melakukan wawancara."

Ia menutup: "Namun ini soal bermain sepak bola dan sembilan puluh menit itu. Dan apa yang ditampilkan Olise di sana sungguh luar biasa, saya harus mengatakan itu."