Bart Verbruggen terlihat turun dari bus tim nasional Belanda seperti biasa pada hari Selasa, menurut rekaman ESPN. Kiper tersebut terpaksa keluar lapangan karena cedera saat melawan Uzbekistan (2-1) pada hari Senin, namun tampaknya ia tidak mengalami cedera serius dalam laga persahabatan di New York tersebut.

Verbruggen tidak terlihat terlalu terganggu oleh kemungkinan cedera tersebut. Kiper Oranje itu turun dari bus di Kansas City dengan cukup ceria dan kemudian mengambil barang-barangnya untuk menuju hotel.

Pelatih timnas Ronald Koeman belum dapat memberikan kejelasan mengenai sifat cedera Verbruggen segera setelah pertandingan yang berlangsung sulit melawan Uzbekistan. Setidaknya, minggu ini diharapkan akan ada kejelasan lebih lanjut mengenai ketersediaannya untuk bertanding pada Minggu melawan Jepang.

Verbruggen mengalami cedera setelah babak pertama, namun awalnya masih bisa melanjutkan permainan. Namun, rasa sakitnya terlalu parah, sehingga Koeman memutuskan untuk memasukkan Mark Flekken sebagai pengganti di menit-menit akhir.

Kiper Brighton & Hove Albion itu sendiri belum memberikan tanggapan mengenai keluhan fisiknya. Jika memang tidak ada masalah serius, ia akan tetap bertugas di bawah mistar gawang melawan Jepang di Dallas Stadium, Arlington, pada hari Minggu.

Jika keluhan tersebut berlanjut, Koeman bisa saja memutuskan pada menit-menit terakhir untuk memanggil pengganti. Justin Bijlow yang sebelumnya dicoret mungkin bisa menjadi opsi untuk posisi kiper timnas Belanda.

Latihan Oranje yang direncanakan pada hari Selasa dibatalkan oleh Koeman. Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf menduga bahwa cuaca yang tidak mendukung, kemungkinan panas, menjadi alasan tidak dilaksanakannya latihan tersebut.