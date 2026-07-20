Rekaman terbaru: Gavi membalas dendam dan melayangkan pukulan ke arah Leandro Paredes

Leandro Paredes menunjukkan sisi terburuknya pada Minggu malam setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol, namun rekaman terbaru di X menunjukkan bahwa Gavi pun tak ketinggalan dalam fase akhir pertandingan yang kacau balau tersebut. Gelandang Spanyol itu menepuk dada Paredes dengan keras, tepat sebelum pemain Argentina itu benar-benar kehilangan kendali.

Awalnya, Paredes tampak sebagai pemicu utama keributan massal setelah peluit akhir dibunyikan. Rekaman sebelumnya sudah memperjelas bahwa Nahuel Molina-lah yang pertama kali menampar dada Rodri, yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk merayakan gelar juara dunia bersama rekan-rekan setimnya.

Setelah itu, situasi semakin memanas. Eric García dan Paredes terlibat pertengkaran, lalu pemain Argentina itu menendang bek Spanyol tersebut saat ia terjatuh ke tanah. Pada saat itu, Gavi juga ikut campur dalam keributan tersebut.

Rekaman terbaru di X menunjukkan bahwa gelandang Spanyol itu kemudian memberikan pukulan keras ke dada Paredes. Gavi melakukan hal itu untuk membela rekan setimnya di FC Barcelona, García. Aksi tersebut awalnya hampir tidak terlihat dalam rekaman dan karenanya tidak diliput, namun kini dapat dilihat dengan lebih jelas dari sudut kamera yang baru.

Pukulan Gavi langsung memicu reaksi keras dari Paredes. Gelandang Boca Juniors itu mendorong lawannya asal Spanyol itu dengan keras hingga terjatuh ke tanah, lalu menamparnya di wajah, yang kemudian memicu keterlibatan beberapa pemain lainnya dalam insiden tersebut.

Paredes langsung mendapat kartu merah setelah pertandingan dan terancam skorsing berat. Gavi pun kemungkinan harus waspada terhadap sanksi.







