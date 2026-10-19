Teknologi perekaman percakapan di dalam lapangan mengungkap detail dialog antara Pedri, para pemain Barcelona, dan wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea, selama peninjauan handball Cucho Hernandez, yang berujung pada dianulirnya gol Giovani Lo Celso, dalam pertandingan yang dimenangi tim Catalan atas Real Betis dengan skor 5-2.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", rekaman suara tersebut memperlihatkan protes Pedri, kapten Barcelona di dalam lapangan, di samping sikap awal sang wasit, yang menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa ia tidak menilai handball tersebut layak dihitung sebagai pelanggaran.

Insiden itu bermula ketika Pedri mendekati wasit untuk memprotes momen tersebut, sambil berkata: "Itu jelas-jelas handball."

De Burgos Bengoetxea menjawab: "Bagi saya, ada gerakan yang tidak layak dihitung sebagai pelanggaran, oke?", tetapi penjelasan ini tidak meyakinkan gelandang Spanyol itu, yang tetap bersikukuh: "Bagaimana mungkin itu bukan pelanggaran? Ia mengendalikan bola dengan tangannya."

Wasit kemudian memberi tahu pemain Barcelona itu bahwa ia akan melakukan peninjauan terhadap momen tersebut, sambil meminta agar hanya Pedri yang berbicara dengannya, dan berkata: "Pedri, kamu saja, saya akan berbicara denganmu saja... tinjau handball itu untuk saya, karena itulah yang diminta Siro dari saya", merujuk pada petugas yang bertanggung jawab atas teknologi VAR.

Pemain Barcelona itu kembali menegaskan sikapnya dengan berkata: "Itu jelas-jelas handball", dan ketika Valentin Gomez ikut campur dengan membantah adanya pelanggaran, Pedri mengulangi bahwa Cucho menggunakan tangannya untuk mengendalikan bola, dengan berkata: "Ya, itu handball. Cucho melakukan gerakan ini dan segalanya demi mengendalikannya."

Perdebatan pun memanas seiring mendekatnya pemain-pemain Barcelona lainnya, di mana Lamine Yamal bergabung dalam protes, sementara Rodri bersikukuh bahwa pemain asal Kolombia itu mengendalikan bola dengan tangannya. Namun jawaban wasit tetap sama, ketika ia berkata: "Saya tidak menilai itu sebagai handball yang layak dihitung sebagai pelanggaran."

Pemain Real Betis menjawab dengan berkata: "Ia mengendalikannya dengan tangannya", lalu De Burgos Bengoetxea mengulangi sikapnya: "Baik, tetapi saya tidak menilai itu sebagai handball yang layak dihitung sebagai pelanggaran."

Fermin Lopez juga ikut campur untuk menuntut pelanggaran dihitung, dengan berkata: "Perkaranya jelas sekali."

Dari sisinya, Pedri meragukan argumen wasit terkait posisi lengan, dan bersikukuh dengan berkata: "Bagaimana mungkin itu bukan pelanggaran jika ia mengendalikan bola dengan tangannya?"

Wasit menjelaskan sudut pandangnya dengan berkata: "Bagi saya, lengannya berada dalam posisi alami", dan Pedri menjawab dengan menggerakkan lengannya untuk menjelaskan cara yang menurutnya digunakan Cucho menggerakkan lengannya untuk menjangkau bola.

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Pembelaan Bellerin

Di tengah protes-protes itu, muncul Hector Bellerin, kapten Real Betis di dalam lapangan, di mana wasit menjelaskan kepadanya bahwa mereka akan meninjau handball dan momen yang mendahului terciptanya gol, sembari menegaskan kembali kesan awalnya bahwa ia tidak menilai handball tersebut layak mendapat hukuman, tetapi ia mengisyaratkan bahwa ia akan memberi tahunya jika wasit VAR menilai hal itu layak dihitung sebagai pelanggaran.

Wasit berkata saat berbicara: "Itu saja, tidak ada lagi."

Dari sisinya, Bellerin membela keabsahan gol itu, dengan berkata: "Hanya demi gol yang ia cetak itu, gol itu harus disahkan. Demi sepak bola."

Pedri kembali menegaskan bahwa Cucho melakukan gerakan itu demi mengendalikan bola dengan tangannya.

Pada akhirnya, De Burgos Bengoetxea meminta wasit VAR untuk meninjau seluruh rangkaian momen itu, dengan berkata: "Biarkan saya melihatnya, tolong. Beri tahu saya, Siro. Ada pembelokan bola, dan saya tidak tahu apakah itu merupakan fase kedua dari permainan, kamu beri tahu saya."

Dengan demikian, wasit juga memfokuskan perhatian pada momen yang mendahului tembakan Lo Celso.

Setelah peninjauan, wasit memutuskan untuk menganulir gol pemain Argentina itu karena handball yang dilakukan Cucho di awal serangan.

Keputusan itu datang setelah perdebatan yang di dalamnya Pedri dan sejumlah pemain Barcelona berulang kali bersikukuh akan perlunya pelanggaran dihitung, pada saat wasit dalam beberapa kesempatan mengungkapkan keraguan awalnya mengenai sejauh mana handball itu layak mendapat hukuman.



