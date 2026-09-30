Rekaman lama Pep Guardiola saat sesi pers pada 2019 kembali muncul di Twitter. Dalam rekaman itu, mantan pelatih Manchester City tersebut ditanya oleh Rob Harris dari Sky Sports apakah ia pernah menerima pembayaran sampingan dari Abu Dhabi, tempat asal para pemilik Manchester City.

Pada 2019, jurnalis investigasi Jerman dari Der Spiegel menemukan bahwa Roberto Mancini selama masa tugasnya sebagai pelatih Manchester City menerima gaji sebesar satu setengah juta pound per tahun untuk memberikan ‘nasihat’ kepada sebuah klub di Abu Dhabi.

Der Spiegel juga merupakan media yang mengungkap hampir semua pelanggaran di Manchester City. Publikasi mereka memicu kasus UEFA dan kemudian juga penyelidikan Premier League.

Dalam konteks itu, Harris memutuskan untuk juga menanyakan kepada Guardiola apakah ia juga dibayar oleh pihak lain, seperti Mancini yang dibayar oleh sebuah klub dari Abu Dhabi.

Jawaban Guardiola kini menjadi viral, mengingat perkembangan yang terjadi belakangan ini. “Kamu tahu tidak pertanyaan seperti apa yang baru saja kamu ajukan kepada saya? Kamu benar-benar menanyakan apakah saya menerima uang dari pihak lain. Jujur, menurutmu saya pantas mendapat pertanyaan ini?”

“Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Roberto (Mancini, red.). Benarkah kamu menuduh saya soal itu? Tepat setelah menjuarai treble? Itu benar-benar... Wow. Ya Tuhan,” tutup Guardiola.

Potongan rekaman itu saat ini viral di media sosial. Banyak pengguna melihat dari bahasa tubuh Guardiola bahwa ia ‘pasti bersalah’. Yang lain mempertanyakan mengapa ia tidak menjawab ‘tidak’ saja.



