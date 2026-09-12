Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083040752.jpgPro Shots
Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Rekaman menjijikkan: duel IJsselmeervogels dihentikan setelah pemain dipukul di wajah hingga berdarah

IJsselmeervogels vs GVVV Veenendaal
IJsselmeervogels
GVVV Veenendaal
Tweede Divisie
Q. Dumay

Laga antara VV IJsselmeervogels dan GVVV di Divisi Kedua pada Sabtu siang resmi dihentikan saat skor 0-2. Itu terjadi setelah Quiermo Dumay, pemain IJsselmeervogels, menerima pukulan di wajah saat turun minum.

Saat itu skor menunjukkan 0-2 untuk GVVV. Kedua klub menuju ruang ganti, dan saat itulah situasi menjadi kacau. Dumay menerima pukulan di wajah saat memasuki lorong pemain, lapor RTV Utrecht. Masih belum jelas siapa yang melayangkan pukulan tersebut, tetapi dari foto-foto terlihat bahwa kerusakannya cukup parah: wajah Dumay berlumuran darah dan dia kehilangan beberapa gigi.

Musim panas ini Dumay pindah dari GVVV ke IJsselmeervogels. Jadi, dia bermain melawan mantan klubnya. Setelah insiden itu, IJsselmeervogels memutuskan tidak ingin melanjutkan pertandingan dan membuat laporan polisi.

Hans Schinkel, ketua GVVV, melihat bahwa tensi memang beberapa kali memanas selama pertandingan. “Saya sudah melihat fotonya, dan reaksi pertama Anda adalah: apa yang terjadi? Anda ingin tahu apa yang terjadi,” ujarnya kepada RTV Utrecht.

“Nanti kita akan mendengarnya. Menurut saya saat ini sedang ada penyelidikan. Bahkan sudah ada laporan polisi. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya tidak bisa memberi penilaian soal itu.”

Tweede Divisie
GVVV Veenendaal crest
GVVV Veenendaal
GVV
Kloetinge crest
Kloetinge
KLO
Tweede Divisie
Rohda Raalte crest
Rohda Raalte
RRA
IJsselmeervogels crest
IJsselmeervogels
IJS

“Saya rasa bukan pemain IJsselmeervogels yang melayangkan pukulan itu. Tetapi tentu Anda tidak pernah tahu apa pemicunya. Namun apa pun yang terjadi: itu tidak pernah bisa dibenarkan. Mari kita tegaskan itu dengan sangat jelas.”

“Itu bisa saja berdampak pada GVVV. Tetapi saya dengan senang hati menyerahkannya kepada KNVB. Saya bukan ahli dalam hal itu,” tutup Schinkel. 

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google