Rekaman menjijikkan: duel IJsselmeervogels dihentikan setelah pemain dipukul di wajah hingga berdarah

Laga antara VV IJsselmeervogels dan GVVV di Divisi Kedua pada Sabtu siang resmi dihentikan saat skor 0-2. Itu terjadi setelah Quiermo Dumay, pemain IJsselmeervogels, menerima pukulan di wajah saat turun minum.

Saat itu skor menunjukkan 0-2 untuk GVVV. Kedua klub menuju ruang ganti, dan saat itulah situasi menjadi kacau. Dumay menerima pukulan di wajah saat memasuki lorong pemain, lapor RTV Utrecht. Masih belum jelas siapa yang melayangkan pukulan tersebut, tetapi dari foto-foto terlihat bahwa kerusakannya cukup parah: wajah Dumay berlumuran darah dan dia kehilangan beberapa gigi.

Musim panas ini Dumay pindah dari GVVV ke IJsselmeervogels. Jadi, dia bermain melawan mantan klubnya. Setelah insiden itu, IJsselmeervogels memutuskan tidak ingin melanjutkan pertandingan dan membuat laporan polisi.

Hans Schinkel, ketua GVVV, melihat bahwa tensi memang beberapa kali memanas selama pertandingan. “Saya sudah melihat fotonya, dan reaksi pertama Anda adalah: apa yang terjadi? Anda ingin tahu apa yang terjadi,” ujarnya kepada RTV Utrecht.

“Nanti kita akan mendengarnya. Menurut saya saat ini sedang ada penyelidikan. Bahkan sudah ada laporan polisi. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya tidak bisa memberi penilaian soal itu.”

“Saya rasa bukan pemain IJsselmeervogels yang melayangkan pukulan itu. Tetapi tentu Anda tidak pernah tahu apa pemicunya. Namun apa pun yang terjadi: itu tidak pernah bisa dibenarkan. Mari kita tegaskan itu dengan sangat jelas.”

“Itu bisa saja berdampak pada GVVV. Tetapi saya dengan senang hati menyerahkannya kepada KNVB. Saya bukan ahli dalam hal itu,” tutup Schinkel.