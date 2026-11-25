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Mantan bintang tim nasional Inggris Raheem Sterling menghadapi masalah baru di luar lapangan setelah diadili di pengadilan Inggris terkait insiden mengemudi secara sembrono dengan mobil Lamborghini miliknya. Rincian kasus ini tidak hanya sebatas pelanggaran lalu lintas, dengan dakwaan yang nyaris menjebloskan mantan bintang sepak bola Inggris itu ke balik jeruji besi.

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Pengadilan Magistrat Basingstoke, pada Rabu, 25 November 2026, menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan dengan masa percobaan 18 bulan kepada pemain berusia 31 tahun tersebut setelah ia mengaku bersalah atas tindakan mengemudi secara berbahaya dan kepemilikan enam tabung nitrous oksida (gas tertawa) untuk dihirup secara ilegal, serta penolakan memberikan sampel kepada polisi. Pengadilan juga mewajibkannya menjalani 100 jam kerja sosial dan mencabut SIM-nya selama dua tahun, seperti dilaporkan surat kabar The Guardian.

Insiden tersebut bermula pada pukul 01.30 dini hari tanggal 28 Mei lalu, ketika Sterling terlihat di luar salah satu gerai restoran McDonald's di kawasan Hayes. Ia mengemudikan mobil Lamborghini Urus hitam miliknya sambil menghirup nitrous oksida dari balon merah muda berukuran besar. Sang pemain kembali mengemudi pada pukul 07.45 pagi, meskipun tidak tidur sepanjang malam.

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Polisi menerima sejumlah laporan tentang caranya mengemudi secara berbahaya di jalan tol M25, M40, dan M3 setelah para pengendara melihatnya berulang kali berpindah lajur, sementara seorang saksi mengaku melihatnya menghirup gas dari balon putih saat mengemudi. Seorang pengemudi perempuan lainnya mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Sterling bisa saja menyebabkan kematian pengguna jalan lain.

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Pada pukul 07.49 pagi, seorang saksi melapor ke polisi, sebelum polisi menerima laporan lain pada pukul 08.45 pagi tentang aksi ugal-ugalannya di jalan M3. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan mobil itu berpindah-pindah lajur sebelum menabrak pembatas tengah di jalan A327 dan mengalami kerusakan parah hingga tidak layak jalan. Tidak ada korban luka dalam insiden tersebut, dan Sterling ditangkap sekitar pukul 09.15 pagi.

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Sang pemain menjalani tes awal untuk mendeteksi alkohol dan narkoba. Hasil tes alkohol, ganja, dan kokain menunjukkan negatif, tetapi ia gagal dalam tes kemampuan mengemudi. Polisi juga memintanya memejamkan mata dan memperkirakan berlalunya waktu 30 detik, tetapi ia mencatat 52 detik. Ia pun menolak memberikan sampel darah dan meminta konsultasi hukum terlebih dahulu.

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Hakim Kirsty Ullman menilai pelanggarannya mencapai tingkat bahaya yang tinggi dan membuat pengguna jalan berisiko mengalami cedera serius. Namun, hakim mempertimbangkan pengakuan bersalahnya dan tidak adanya catatan hukuman sebelumnya, serta reputasi dan kegiatan amalnya.

Pengadilan juga menyinggung tanda kehormatan Order of the British Empire yang diterimanya pada 2021 atas kontribusinya dalam memerangi rasisme, serta inisiatifnya untuk menjalani perawatan kecanduan, setelah ia menghabiskan 12 hari di pusat rehabilitasi Banbury Lodge pada Juni lalu.

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Pengacaranya, Jason Bartfield, mengatakan bahwa insiden tersebut sangat disesalkan dan telah merusak reputasi kliennya. Menurutnya, Sterling menjalani masa sulit karena berlatih sendirian selama enam bulan sebelum kejadian, menyusul berakhirnya masa peminjamannya di Arsenal dan tersingkirnya ia dari rencana Chelsea.

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Dari sisi olahraga, Sterling menjalani masa peminjaman bersama Arsenal pada musim 2024-2025, lalu pindah ke Feyenoord pada Februari 2026, sebelum hengkang pada akhir musim setelah tampil dalam delapan pertandingan di Liga Belanda. Ia sebelumnya telah memperkuat Inggris dalam 82 pertandingan internasional dengan torehan 20 gol, serta meraih empat gelar Liga Inggris bersama Manchester City.

Perlu dicatat, jika Raheem Sterling melakukan tindak pidana baru dalam masa 18 bulan tersebut, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan hukuman penjara 12 bulan terhadapnya, sesuai dengan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

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