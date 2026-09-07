Mark Otten nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat setelah hasil imbang tanpa gol antara Jong FC Utrecht dan FC Eindhoven (0-0). Pelatih tim muda Utrecht itu melihat pemainnya, Emmanuel Owen, terjatuh keras akibat tindakan kiper Jort Borgmans, tetapi yang membuatnya heran justru FC Eindhoven yang mendapatkan tendangan bebas.

Momen mencolok itu terjadi ketika Owen bisa lepas mengarah ke gawang tim tamu. Borgmans keluar dari gawangnya, gagal mengenai bola, dan menghantam penyerang Jong FC Utrecht tersebut, setelah itu wasit Joshua Kuipers memutuskan meniup peluit untuk keuntungan tim asal Eindhoven.

Keputusan itu memicu ketidakpercayaan Otten setelah laga usai. “Saya melihat ada pelanggaran yang dilakukan dan wasit mengambil keputusan yang ajaib,” ujar sang pelatih kepada kamera ESPN.

Menurut Kuipers, justru Owen yang mencari kontak dengan sang kiper. “Menurut wasit, pemain kami yang mendatangi kiper,” kata Otten, lalu ia tak lagi bisa menahan tawanya.

Meski tidak memahaminya, Otten tidak ingin terlalu keras mengkritik sang pengadil. “Perlu saya tegaskan lebih dulu bahwa wasit tidak salah menilai itu dengan sengaja. Tentu kami juga punya kemewahan karena setelahnya kami masih bisa melihat ulang rekamannya.”

Namun, bagi sang pelatih sudah jelas bahwa Jong Utrecht dirugikan oleh keputusan itu. “Tapi tentu itu penilaian yang sangat keliru. Itu merugikan kami, tetapi saya tidak menyalahkannya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja.”

Borgmans juga muncul di depan kamera setelah laga untuk menceritakan versinya. “Saya melihat bahwa saya bisa lebih dulu mencapai bola ketimbang striker. Bola memantul sedikit lebih tinggi dari yang saya perkirakan. Saya rasa karena itu saat bertumpu saya sedikit terpeleset. Lalu saya melewati bawah bola dan melakukan kontak dengan striker.”

Sang kiper mengaku paling terkejut karena ia benar-benar gagal menyentuh bola. “Saya punya dugaan bahwa dia berada dalam posisi offside dan saya berharap itu. Menurut saya masih ada satu bek di samping. Saya masih harus melihatnya kembali.” Duel di Divisi Kedua Belanda itu pada akhirnya berakhir tanpa gol: 0-0.











