Pekan pembuka Keuken Kampioen Divisie musim 2026/27 langsung menghadirkan tontonan spektakuler. Pendatang baru Heracles Almelo sempat terlihat menyia-nyiakan keunggulan 0-3 atas VVV-Venlo, tetapi tetap merebut kemenangan 3-4 berkat gol fantastis di fase akhir laga. NAC Breda juga menjalani malam yang dramatis sebagai tim promosi dan menang 1-2 pada detik-detik akhir saat bertandang ke markas TOP Oss. Sementara itu, Vitesse justru membuang kemenangan melawan RKC Waalwijk akibat kartu merah yang tidak perlu untuk kiper Connor van den Berg.

VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-4

Tristan van Gilst membuka skor pada menit ke-38 dari titik penalti, setelah Chafik Abbas dijatuhkan di dalam kotak penalti. Tepat menjelang turun minum, David Vicente Robles menggandakan keunggulan, sebelum Jean-Paul N'Djoli membuat skor menjadi 0-3 pada menit ke-71.

VVV tampak sudah kalah, tetapi Dean Zandbergen menghidupkan kembali tensi pertandingan sepenuhnya lewat dua gol dalam rentang lima menit. Pemain pengganti Devy Hendrikx bahkan menyamakan kedudukan pada menit ke-86 lewat sebuah lob indah: 3-3. Heracles kembali menghantam dua menit kemudian, ketika N'Djoli mencetak gol keduanya pada malam itu dengan cara fantastis untuk membawa timnya unggul 3-4.

VVV sempat mengira bisa membuat skor menjadi 4-4 pada masa injury time, tetapi gol itu dianulir karena offside. Alhasil, Heracles akhirnya mengamankan kemenangan setelah fase akhir laga yang benar-benar gila.

TOP Oss - NAC Breda 1-2

Tuan rumah unggul pada menit ke-18 melalui Franslyn Nsingi, yang memanfaatkan buruknya pertahanan NAC dan menceploskan bola untuk mengubah skor menjadi 1-0. Setelah itu, NAC mendapatkan sejumlah peluang melalui antara lain Paul Gladon dan Rio Hillen, tetapi kiper Mike Havekotte beberapa kali menyelamatkan timnya. Selepas jeda, Gladon membentur mistar, sementara di sisi lain Mauresmo Hinoke juga mengenai tiang gawang. Pemain pengganti Moussa Soumano menyamakan kedudukan pada menit ke-69 dengan menyambar bola rebound di tiang jauh: 1-1.

Serangan pamungkas NAC kemudian tampak tidak akan menghasilkan cukup banyak, tetapi pelatih Carl Hoefkens baru memasukkan Reulen yang berusia 18 tahun pada menit ke-90. Pergantian itu terbukti menjadi langkah emas, karena dua menit kemudian Reulen berada di tempat yang tepat dan membawa NAC menang 1-2.

Vitesse - RKC Waalwijk 1-1

Naoufal Bannis membawa tim Arnhem unggul pada menit ke-38 setelah RKC gagal melakukan antisipasi dengan baik di lini belakang. Tim tamu dari Waalwijk sempat membentur mistar dan tiang sebelum jeda melalui Jesse van de Haar dan Azzedine Dkidak, tetapi tetap masuk ke ruang ganti dalam keadaan tertinggal. Pada fase akhir laga, kiper Vitesse Connor van den Berg mendapat kartu merah setelah melayangkan sikutan, lalu Finn Stokkers menuntaskan penalti yang diberikan: 1-1. RKC masih punya beberapa menit melawan sepuluh pemain untuk mengejar kemenangan, tetapi skor tidak berubah lagi.

FC Dordrecht - Jong Ajax 2-1

Tim asal Amsterdam sempat unggul setelah empat menit melalui Pharell Nash, yang mengecoh kiper Calvin Raatsie usai menerima umpan dari Mohamed Abdalla dan menuntaskannya ke gawang kosong. Dua menit kemudian, Daniël Vetkal langsung menyamakan kedudukan lewat tembakan yang masuk ke sudut dekat melalui tangan kiper Joeri Heerkens yang melakukan blunder.

Pada menit ke-14, Dordrecht sepenuhnya membalikkan keadaan, ketika Jari Venema mengirim bola ke tiang jauh dan Ayoub Ouarghi menuntaskannya dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-1. Jong Ajax setelah itu mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan melalui antara lain Emre Ünüvar, Nash, dan Jano Monserrate, tetapi gagal memanfaatkannya.

FC Emmen - Roda JC 1-0

Setelah babak pertama tanpa gol, di mana kedua tim sama-sama mendapatkan peluang, Freddy Quispel memecah kebuntuan pada menit ke-69 lewat sepakan apik ke sudut jauh. Roda JC kemudian memburu gol penyeimbang dan sempat nyaris membuat skor menjadi 1-1 pada fase akhir laga, tetapi kiper Luca Karssies menjaga timnya tetap bertahan lewat penyelamatan penting.







