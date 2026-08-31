Cuplikan mencolok dari dokumenter baru A Beautiful Obsession memberikan gambaran yang sangat menarik tentang bulan-bulan terakhir Pep Guardiola di Manchester City. Dalam sebuah peptalk panas saat jeda pertandingan, pelatih asal Spanyol itu secara tegas mengarahkan ucapannya kepada Tijjani Reijnders di depan seluruh skuad, yang dibuat cukup malu.

Cuplikan itu berasal dari musim lalu, ketika Guardiola menjalani tahun kesepuluh sekaligus terakhirnya sebagai manajer Manchester City. Di ruang ganti, pelatih yang kini sudah hengkang itu mencoba menegaskan kepada para pemainnya bahwa ia tidak ingin melihat pengulangan dari musim mengecewakan sebelumnya.

"Pertanyaan besar untuk semua pemain Manchester City yang juga ada di sini musim lalu adalah: apakah kalian ingin menjalani musim seperti itu lagi? Apakah kalian ingin percaya pada musim yang kami alami saat itu?" Guardiola memulai omelannya. Setelah itu, ia mengalihkan perhatiannya kepada Reijnders, yang pada musim panas 2025 datang ke Manchester dari AC Milan.

"Apakah kamu ingin menjalani musim seperti itu lagi, seperti musim terakhirmu di AC Milan sialan itu, ketika kalian gagal lolos ke Eropa? Apakah kamu mau itu? Apakah kamu mau mengalaminya lagi?" hardik Guardiola kepada gelandang internasional Belanda itu, sementara rekan-rekan setimnya menyaksikan. "Ingatkan dirimu sendiri apakah kamu ingin menjalani musim kami yang lalu lagi."

Guardiola tidak berhenti sampai di situ, dan ia menutup pesannya dengan intensitas khasnya. "Kalau kalian tidak menginginkan itu, maka kalian harus bertindak. Kalau tidak, kalian tidak akan menang, teman-temanku," tegasnya kepada para pemainnya.

Itu bukan satu-satunya kali Guardiola dan Reijnders sama-sama menghasilkan momen mencolok musim lalu. Setelah kemenangan 2-1 City atas Southampton di Piala FA, Guardiola pada April berlari menghampiri pemain Belanda yang baru saja ditarik keluar itu, lalu memeluknya dengan penuh antusias.

Saat itu Reijnders nyaris tidak mau mengatakan apa pun kepada Sky Sports tentang percakapan tersebut. "Itu sesuatu di antara kami," kata sang gelandang, tetapi Guardiola kemudian tetap membeberkan kepada BBC apa yang ia katakan kepadanya: "Saya bilang bahwa saya ingin membunuhnya, karena dia bermain sangat baik. Tijjani juga pemain yang belakangan ini tidak banyak bermain, tetapi dia menampilkan performa luar biasa."

Kini baik Guardiola maupun Reijnders sudah meninggalkan Manchester. Guardiola mengucapkan selamat tinggal kepada City pada musim panas lalu setelah sepuluh musim dan dua puluh trofi utama, sementara Reijnders pada 19 Agustus dijual ke klub Arab Saudi Al-Qadsiah dengan nilai yang dikabarkan mencapai 61 juta euro.







