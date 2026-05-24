Sebelum adu penalti dalam pertandingan Ajax – FC Utrecht (1-1, 4-3 setelah adu penalti), Davy Klaassen, Nick Viergever, Wout Weghorst, dan Allard Lindhout terlibat dalam perdebatan yang menarik. Kapten Ajax itu tampak marah atas kejadian seputar lemparan koin.

Menurut komentator ESPN Mark van Rijswijk, telah diputuskan sebelumnya bahwa adu penalti akan dilakukan di sisi suporter FC Utrecht. Hal itu berkaitan dengan alasan keamanan. Klaassen dan Weghorst menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan sangat jelas.

Klaassen terlibat perdebatan dengan wasit Lindhout, Viergever, dan Weghorst. Ia berjalan pergi, membuat gestur tegas, dan dengan kata-kata menegaskan bahwa ia menganggap keputusan tersebut tidak masuk akal. “Sobat, apa yang sedang kita lakukan ini?”, tanya Viergever.

Weghorst juga angkat bicara. “Kamu kan memilih sisi dan bola saat lemparan koin.” Penyerang itu jelas tidak mengetahui keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Lindhout kemudian menjelaskan kepada Klaassen mengapa pilihan itu sudah diambil. Kapten Ajax itu lalu berbalik ke Viergever. “Tapi ini kan tidak adil? Apa maksudnya ini?” Kapten FC Utrecht itu sendiri sepertinya juga tidak tahu persis apa yang sedang terjadi.

“Kita kan bukan amatir?”, kata Klaassen dengan marah. “Nick, kamu bisa bicara seenaknya.” Viergever kemudian bertanya apa rencana selanjutnya. “Tidak tahu, tapi apa maksudnya ini?”, jawab Klaassen.

Di latar belakang, Weghorst terus mengadukan hal ini kepada ofisial KNVB. Ia berpendapat bahwa undian harus dilakukan. Akhirnya, tendangan penalti diambil di sisi yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu tidak merugikan Ajax: tim asal Amsterdam itu memenangkan adu penalti setelah Sébastian Haller dan Souffian El Karouani gagal mencetak gol.