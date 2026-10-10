Real Madrid meraih hasil bagus di LaLiga pada Sabtu malam. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan pelatih José Mourinho mengalahkan Villarreal dengan skor 1-0 berkat gol Yan Diomande. Vinícius Júnior mencuri perhatian dengan cara yang mencolok, setelah menerima kartu merah langsung.

Denzel Dumfries dan Vinícius sama-sama memulai laga dari bangku cadangan di Real Madrid. Pada babak kedua, keduanya kemudian masuk sebagai pemain pengganti. Di kubu Villarreal, situasinya serupa bagi mantan pemain Ajax Georges Mikautadze: ia juga hanya mendapat peran sebagai pemain pengganti.

Real Madrid memulai pertandingan dengan baik dan sempat membentur tiang lewat Kylian Mbappé. Tak lama kemudian, Mbappé kembali mengancam, tetapi kali ini kiper Péter Gulácsi mampu melakukan penyelamatan.

Menjelang turun minum, Ibrahima Konaté dan Arda Güler juga mendapatkan beberapa peluang, tetapi percobaan mereka melebar. Villarreal tidak banyak bisa memberikan perlawanan.

Sesaat setelah jeda, Vinícius masuk. Ia kemudian melihat Diomande mencetak gol 1-0 setelah laga berjalan lebih dari satu jam, lewat penyelesaian sambil berputar. Gol itu sempat dianulir karena offside, tetapi VAR melihat bahwa keputusan tersebut tidak tepat.

Sepuluh menit kemudian, Vinícius sendiri mencetak gol untuk menjadikan skor 2-0. Namun, VAR mendapati bahwa pemain asal Brasil itu menarik rambut lawannya, Nathan Saliba, dalam proses terjadinya gol. Akibatnya, Vinícius diganjar kartu merah langsung.

Sang penyerang tampak sangat tidak percaya dan nyaris menyerang wasit. Namun, Antonio Rüdiger berhasil melindungi sang pengadil dari rekan setimnya yang murka.

Pada fase akhir laga, Los Blancos mampu bertahan meski bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Berkat kemenangan ini, Real Madrid untuk sementara menempati peringkat ketiga di LaLiga dengan delapan belas poin. Pemuncak klasemen FC Barcelona, yang masih sempurna, unggul enam poin. Villarreal dengan delapan poin kini berada di posisi kesepuluh.