Cuplikan baru dari final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina kembali membuka perdebatan seputar performa wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) merilis pada Sabtu hari ini rekaman eksklusif dari pertandingan tersebut, dari sudut pandang wasit melalui teknologi "RefCam".

Adapun cuplikan yang paling banyak diperbincangkan adalah percakapan Vincic dengan kapten Argentina, Lionel Messi, ketika ia berkata kepadanya: "Kendalikan Paredes!", merujuk kepada rekan setimnya Leandro Paredes, yang sebelumnya telah menerima kartu kuning dan terlibat lebih dari satu kali gesekan dengan para pemain Spanyol, sehingga membuatnya rawan diusir dari lapangan.

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Cuplikan itu dengan cepat menyebar di media sosial, terutama di kalangan suporter Spanyol yang melihatnya sebagai bukti bahwa Vincic memperlakukan Messi dan para pemain Argentina dengan cara yang berbeda, sementara sebagian menganggapnya sebagai indikasi keberpihakan sang wasit, meskipun cuplikan itu sendiri tidak membuktikan adanya perlakuan istimewa.

Vincic mengusir seorang pemain Argentina lainnya, yaitu bintang Chelsea Enzo Fernandez, setelah menerima dua peringatan, di mana yang pertama diberikan karena memprotes keputusan wasit, sedangkan kartu kedua ia terima akibat benturan keras.

Cuplikan "RefCam" tidak terbatas pada peristiwa ini saja, karena menampilkan detail-detail yang tidak tersedia melalui siaran televisi, mulai dari saat para pemain memasuki lapangan hingga upacara pengalungan medali juara.

Rekaman itu juga mendokumentasikan sejumlah gesekan dan kartu sepanjang pertandingan, di samping gol yang memastikan gelar bagi Spanyol (1-0) melalui Ferran Torres.

Vincic memasuki laga final ini setelah karier perwasitan yang menonjol, karena ia sebelumnya pernah memimpin final Liga Champions Eropa 2024 antara Real Madrid dan Borussia Dortmund, serta memimpin pertandingan Spanyol melawan Prancis di semifinal Euro 2024.