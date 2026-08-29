Sebuah momen kontroversial di Liga Roshn mengungkap bahwa Barcelona menjadi korban ketidakadilan wasit di Liga Champions Eropa pada musim lalu.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengatakan: "Wasit asal Rumania, Istvan Kovacs, sebagai anggota UEFA, menerapkan pedoman komite wasit UEFA untuk musim ini secara ketat, tanpa membiarkan pelanggaran handball di dalam kotak penalti tunduk pada interpretasi atau semangat permainan begitu bola benar-benar telah dimainkan".

Dan menambahkan: "Ironisnya, Kovacs adalah wasit yang sama yang tidak memberikan tendangan penalti terhadap Marc Pubill pada tanggal 8 April dalam pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid yang berakhir dengan kekalahan Barca dua gol tanpa balas pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa".

Dan melanjutkan: "Pada menit ke-64 pertandingan Al Khaleej melawan Al Hilal di Liga Roshn, yang berakhir dengan kemenangan Al Hilal lima gol berbanding satu, bek Kalidou Koulibaly menghentikan bola dengan tangannya setelah kiper Yassine Bounou memainkannya dengan kakinya".

Dan menyambung: "Bek asal Senegal itu mengira dialah yang seharusnya memulai permainan sehingga ia menghentikan bola dengan tangannya, dan kali ini Istvan Kovacs tidak ragu, meskipun ia tidak mengeluarkan kartu kuning untuk Koulibaly, dan memberikan tendangan penalti yang pada akhirnya gagal dieksekusi oleh Moussa Barrow".

Momen itu identik dengan yang memicu banyak kontroversi dalam pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid, ketika skor menunjukkan ketertinggalan satu gol tanpa balas, di mana Marc Pubill melakukan hal yang sama setelah kiper timnya, Juan Musso, memainkan bola dengan kakinya.

Pada kesempatan itu, Kovacs berpura-pura akan memberikan tendangan penalti ketika ia melangkah dua langkah menuju kotak penalti dan mendekatkan peluit ke mulutnya, tetapi pada akhirnya ia mengurungkan niatnya tanpa melakukannya, dan Barcelona sangat dirugikan karena mereka bisa saja menyamakan kedudukan dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan dua gol tanpa balas.

Roberto Rosetti, ketua komite wasit UEFA, memberikan presentasi pada hari Kamis di Forum Grimaldi di Monte Carlo sebelum undian Liga Champions Eropa, menjelaskan alasan mengapa momen seperti ini harus dihukum dengan tendangan penalti, di mana ia mengatakan: "Kami perlu menutup bab ini. Kami tidak ingin menyerang semangat permainan. Kami sudah muak dengan interpretasi-interpretasi dan dengan cara ini semuanya akan berakhir. Kami perlu konsisten dan tidak masalah apakah ada pemain lain yang berada di dekatnya atau tidak".

Setelah insiden itu, Barcelona mengirimkan keluhan resmi kepada badan sepak bola tertinggi di Eropa, dan klub Catalan itu secara resmi menyampaikan ketidakpuasannya melalui pernyataan yang berbunyi: "Kinerja wasit yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan dampak langsung terhadap jalannya pertandingan dan hasilnya".

Barcelona menambahkan dalam pernyataannya: "Keputusan itu, ditambah dengan tidak adanya intervensi serius dari teknologi VAR, merupakan kesalahan fatal".

Barca menuntut dibukanya penyelidikan dan akses terhadap komunikasi wasit, dan jika diperlukan, pengakuan resmi atas kesalahan serta pengambilan tindakan yang sesuai, tetapi UEFA tidak menerima keluhan Barcelona.



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