Rekam medis yang mengkhawatirkan: Alonso mewarisi krisis senilai 62 juta euro

Awal perjalanan Xabi Alonso bersama Chelsea tidak hanya sebatas merancang wajah proyek teknis barunya atau merampungkan transfer yang memperkuat skuad, karena ia juga mendapati dirinya berhadapan dengan warisan berat berupa sejumlah transfer mahal yang tidak memberikan hasil sesuai harapan.

Tampaknya salah satu berkas paling rumit ini kembali muncul lebih awal seiring dimulainya masa persiapan musim baru.

Menurut surat kabar Sport, pemain Belgia Romeo Lavia menjadi salah satu contoh paling menonjol dari transfer yang membebani Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Klub London itu menghabiskan sekitar 62 juta euro untuk mendatangkannya dari Southampton pada musim panas 2023, ketika tim ditangani oleh Mauricio Pochettino.

Lavia saat itu dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di lini tengah, berkat usianya yang muda, potensi fisiknya, dan pengalaman dininya di Liga Primer Inggris. Namun, cedera yang berulang merusak perjalanan kariernya sejak kedatangannya ke "Stamford Bridge".

Pemain itu tiba di London dengan masalah pada pergelangan kaki kanannya, dan sejak saat itu ia mengalami 12 cedera berbeda, serta hanya tampil dalam 43 pertandingan, tanpa mampu hingga kini menyelesaikan satu laga penuh dengan seragam Chelsea, sebuah pemandangan yang mengecewakan bagi seorang pemain yang sempat digadang-gadang memimpin lini tengah selama bertahun-tahun.

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Masa persiapan kali ini menjadi peluang baru bagi Lavia untuk membuka lembaran berbeda di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, tetapi awalnya tidak ideal, setelah ia merasakan nyeri pada otot bagian belakang selama pertandingan uji coba pertama melawan Western Sydney Wanderers.

Alonso menegaskan usai laga bahwa pemain itu mengeluhkan masalah pada hamstring, seraya menyatakan harapannya agar sang pemain bisa tampil dalam laga uji coba melawan Tottenham yang dijadwalkan Sabtu. Namun, pada saat yang sama ia menekankan bahwa klub tidak akan tergesa-gesa memulangkannya ke lapangan, dengan mengatakan: "Tidak ada gunanya mengambil risiko."

Meskipun cedera baru itu tampaknya tidak serius, ia kembali menyoroti seorang pemain yang catatan medisnya masih menimbulkan kekhawatiran, di saat kontraknya dengan Chelsea berlaku hingga tahun 2030, sementara klub terus menantikan momen yang memungkinkan kondisi fisiknya menampilkan level yang sempat menarik perhatian saat ia bersama Southampton.

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