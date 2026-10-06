Jong Belanda akan memainkan play-off untuk tiket ke Piala Eropa U-21 pada November. Pelatih Michael Reiziger belum tahu apakah saat itu ia bisa diperkuat Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiël, yang baru-baru ini menjalani debut di tim nasional Belanda. "Mereka adalah pemain-pemain yang sangat bagus dan juga bisa menjadi pembeda bagi kami."

Zechiël untuk pertama kalinya dipanggil pada periode internasional ini oleh pelatih Xavi, yang mengembalikan gelandang itu untuk laga kualifikasi Piala Eropa U-21 melawan Jong Norwegia. Pemain Feyenoord itu kemudian tetap menjalani debutnya di timnas senior Belanda.

"Saya tidak tahu apakah itu sedang dibicarakan sekarang, karena mereka juga tampil sangat baik di tim nasional Belanda," ujar Reiziger dalam wawancara dengan ESPN. Analis Marciano Vink menilai Reiziger harus melakukan segala cara di KNVB untuk memulangkan Van Bommel dan Zechiël.

"Kami membahas itu setiap pekan," tegas Reiziger. "Kami akan mengevaluasi terlebih dahulu dan melihat apa saja yang dibutuhkan."

Reiziger menoleh ke belakang pada rangkaian kualifikasi yang penuh gejolak. Jong Belanda finis di posisi kedua di belakang Norwegia dan berkat tiket ke play-off masih menjaga peluang tampil di Piala Eropa U-21 yang berlangsung tahun lalu.

"Itu adalah bagian dari kedewasaan. Tetapi kalau melihat hari ini: kami menciptakan begitu banyak peluang yang tetap tidak masuk. Sebenarnya itu sudah terjadi sepanjang rangkaian ini," analisis Reiziger mengenai pertandingan-pertandingan timnya.

Reiziger kini tidak menginginkan apa pun selain lolos ke Piala Eropa U-21. Menimba pengalaman menjadi kurang penting. "Menang juga merupakan bagian dari pembinaan. Tetapi kalau melihat berapa banyak pemain yang kami kirim ke tim nasional Belanda. Mereka memang dibina di klub masing-masing, tetapi kami tetap berusaha menyiapkan mereka. Jadi ketika mereka sampai di sana, mereka sudah terbiasa."