Thomas Reis, pelatih kepala Trabzonspor, memuji penampilan luar biasa bintang Mesir Mohamed Salah setelah membawa timnya meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas KuPS asal Finlandia dengan skor 4-2, di Stadion Tammelan, Tampere, dalam ajang Liga Konferensi Eropa.

Salah tampil dalam salah satu laga terbaiknya dengan kostum Trabzonspor musim ini, di mana ia begitu menentukan dengan satu gol dan satu assist yang membalikkan arah pertandingan untuk keuntungan klub Turki tersebut.

Reis mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Untuk memenangi gelar, Anda membutuhkan pemain kompetitif seperti Mohamed Salah di tim Anda. Dia akan membawa kami meraih gelar musim ini, dan saya merasakan itu dari penampilannya. Ketika Anda bertanya kepada saya, saya akan mengatakan bahwa dia memiliki mentalitas yang memimpin kami semua di Trabzonspor."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Saya memberi tahu tim bahwa dia adalah seorang playmaker, karena itu mereka harus mengirimkan bola kepadanya di mana pun mereka menemukannya. Hari ini dia memastikan kemenangan bagi kami dengan salah satu umpan terbaik dan sebuah gol yang menyegel kemenangan."

Reis tidak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap pemain internasional Mesir itu, dan menegaskan bahwa Salah adalah pemain luar biasa yang tidak ada duanya.

Dia menjelaskan: "Setiap kali dia menyentuh bola, Anda tahu bahwa dia akan menghadirkan sesuatu yang istimewa. Karena itu saya senang dan berterima kasih kepada manajemen klub dan kepada dia secara pribadi sebagai pemain karena telah memilih klub ini untuk memberikan kontribusinya."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Tidak ada seorang pun seperti dia, dan saya tidak lagi terkejut ketika dia melakukan apa pun dengan sempurna, karena saya telah melihatnya menguasai salah satu liga terbaik di Eropa. Jadi saya tahu dia akan tampil istimewa di setiap pertandingan."



